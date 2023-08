In den zehn Regierungsjahren Woidkes hat sich das Land Brandenburg verändert. Zur Vorreiterrolle bei der Erneuerbaren Energie kamen große Industrieansiedlungen wie die Elektroautofabrik von Tesla oder die Batteriezulieferer im Süden des Landes. Woidke flog persönlich zu Firmen in den USA oder China, um Brandenburg als Industriestandort bekannt zu machen. Er selbst spricht von einer Gewinnerregion.

Man sieht Woidke heute bei Richtfesten für das große Bahnwerk in Cottbus, bei der Grundsteinlegung für einen Technologiepark in der Stadt, bei der Präsentation von Plänen für eine Medizin-Universität . Schon rührt sich im Norden des Landes der Argwohn, ob vor lauter Lausitz- und Berlin-Boom der Rest des Landes aus dem Blick gerät.

Nach den zwei Ministerpräsidenten vor ihm, die fest in Potsdam verwurzelt waren, hat Dietmar Woidke den Fokus der Landespolitik vom finanz- und einwohnerstarken Berliner Umland auch auf die Lausitz gelegt. Unter Woidke startete dort die Transformation. Die Initiative dafür ging anfangs nicht von ihm aus, lange hatte er an der Kohleverstromung festgehalten. Bevor das Aus für die Kohle bis 2038 fixiert wurde, kämpfte Woidke für einen Ausgleich. Mit 17 Milliarden Euro an Strukturhilfen und Bundesmitteln wird der Wandel finanziert.

Brandenburgs Ministerpräsident fordert an der Grenze zu Polen wieder stationäre Kontrollen, um besser gegen Schleuser vorgehen zu können. Die Bundesinnenministerin hat nun zumindest einen verstärkten Einsatz der Bundespolizei in die Wege geleitet.

Politische Flexibilität bewies Woidke nach der Landtagswahl 2019. Als es für die Fortsetzung des rot-roten Bündnisses mit der Linken nicht mehr reichte, holte er die ungleichen Partner CDU und Grüne aus der Opposition auf seine Regierungsbank. "2019 - das war keine Liebesheirat", so Woidke jüngst im "Nordkurier". "Aber alle drei Partner haben aus einer schwierigen Situation, in der das Land nach der Landtagswahl und während der Pandemie war, etwas gemacht."

Ist der inzwischen 61-Jährige ein Zauderer? Tatsächlich hat es Woidke in seinen zehn Amtsjahren an entscheidenden Stellen auch an Entschlossenheit fehlen lassen. 2014 kündigte er eine Kreisreform an, 18 kommunale Verwaltungen für ein überschaubares Bundesland wie Brandenburg seien einfach zu viel, begründete er das Vorhaben. Doch als der Widerstand zu groß wurde, blies er es drei Jahre später von einem Tag auf den anderen wieder ab.

In zehn Jahren Amtszeit hat Woidke auch Mitstreiter fallen lassen. Sein Staatskanzleichef, Medien- und Bundesstaatssekretär Thomas Kralinski wurde nach der vergangenen Wahl kühl abserviert und in den Ruhestand versetzt. Genau wie dessen Vorgänger Rudolf Zeeb. Und auch bei Bildungsministerin Britta Ernst schaute Woidke lange zu, wie sich der Konflikt zwischen der SPD-Fraktion und der SPD-Ministerin hochschaukelte, bis es zu spät war. Die Ministerin ging im April 2023 nach über fünf Jahren Amtszeit.

Seine besten Momente hat Dietmar Woidke im direkten Kontakt. Ob Landfrauen, Feuerwehrleute, Unternehmer, Polizisten oder Bauern – Dietmar Woidke kommt schnell ins Gespräch. Ohne Allüren, im besten Sinne leutselig, auf Augenhöhe. Auch wenn das bei einem Fast-Zwei-Meter-Mann nicht immer so einfach ist. "Es ist ja auch wichtig, in Zeiten, die schwierig sind, auch mal Mutmacher zu sein und ein bisschen Freude auszustrahlen", sagt SPD-Landtagsabgeordneter Erik Stohn, der einige Jahre als Generalsekretär und Fraktionschef an der Seite von Woidke arbeitete.

Mit bundespolitischen Ambitionen ist Woidke ebenfalls nicht aufgefallen. Von 2014 bis 2022 war er Polen-Koordinator der Bundesregierung, in seine Amtszeit fiel der Regierungswechsel hin zur nationalkonservativen PiS-Partei. Das Interesse in Warschau an intensiven Beziehungen mit Deutschland war in dieser Zeit so tief gesunken, dass schon die Erhöhung des Etats für das Deutsch-Polnische Jugendwerk und ein Polizeiabkommen zwischen beiden Ländern als große Erfolge gelten. Als Annalena Baerbock für die Grünen Bundesaußenministerin geworden war, bot er 2021 an, sein Amt abzugeben.

Dietmar Woidke will in einem Jahr noch einmal Brandenburgs Wahlsieger werden. Es wird wohl sein schwerster Wahlkampf werden. Die Verunsicherung in Kriegs- und Krisenzeiten ist auch in Brandenburg spürbar. Die AfD am rechten Rand ist stark wie nie, die SPD im Bund steht denkbar schlecht da. Brandenburgs Sozialdemokraten müssen auf die Popularität ihres Spitzenmanns setzen. Und auf dessen zehn Jahre Erfahrung als Ministerpräsident.