Eine Gesetzesnovelle soll das Jagen in Brandenburg erleichtern und so den Baumbestand schützen. Das Ministerium musste dabei viele Kompromisse eingehen.

Nach zwei gescheiterten Anläufen für ein neues Jagdgesetz hat das Brandenburger Umwelt- und Forstministerium einen neuen Vorschlag vorgelegt. Statt eines neuen, gänzlich eigenständigen Jagdgesetzes will die Landesregierung nun mehrere jagdrechtliche Vorschriften novellieren und so für mehr Jagd im Wald sorgen.

Allerdings soll die Pachtdauer begrenzt werden. Während die Jagd-Pachten bislang oft auf Jahrzehnte vergeben werden, soll es zukünftig eine Begrenzung auf neun Jahre geben. So soll Waldbesitzern die Möglichkeit eingeräumt werden, schneller Einfluss auf das Jagdgeschehen in ihrem Wald nehmen zu können. Auch hier wollte das Forstministerium ursprünglich deutlich kürzere Fristen etablieren.

Ziel der Reform des Jagdgesetzes ist es, mehr Jagd im Wald zu ermöglichen. Damit soll das Wild und so vor allem der Wildverbiss in den Wäldern verringert werden. Das Abknabbern von Jungbäumen durch Rehe, Hirsche und Damwild gilt als großes Problem für den klimaresistenten Waldumbau in Brandenburg.

Durchsetzen konnte sich das Ministerium dafür bei anderen Themen. So soll es zukünftig unter anderem alle drei Jahre Begehungen von Forstbehörden und Jägern geben, um sie für den Wildverbiss in ihren Jagdgebieten zu sensibilisieren. Außerdem soll die Jagdzeit um zwei Wochen bis zum 31. Januar verlängert werden, damit in der vegetationsfreien Zeit mehr Abschüsse ermöglicht werden können. Jäger müssen zudem finanziell dafür aufkommen, wenn der Wildschaden an einzelnen Baumarten zu groß wird.