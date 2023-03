Seit Jahren wird von einem Medizinstudium in Cottbus gesprochen, zuletzt war offen, ob es unter dem Dach der BTU stattfindet oder nicht. Nun wurden die konkreten Pläne für das bisher teuerste Strukturwandelprojekt in der Lausitz vorgestellt.

Damit wird die medizinische Fakultät nicht wie ursprünglich geplant an die BTU Cottbus-Senftenberg angegliedert. Die neue Universität soll aber "eng mit der BTU kooperieren", hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Für den künftigen Medizinernachwuchs aus der Lausitz wird in Cottbus eine eigene Universität gegründet. Das steht im Konzept für den Aufbau der Universitätsmedizin in der Lausitz, das Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) am Dienstag vorgestellt hat. Zuvor hatte das Kabinett die Leitlinien der Landesregierung für das Konzept beschlossen.

Damit soll in Cottbus die 37. staatliche Unimedizin in Deutschland entstehen, die laut Manja Schüle ein "absolutes Alleinstellungsmerkmal" haben werde. "Die Verknüpfung von Versorgung, Lehre und Forschung mit den Schwerpunkten 'Gesundheitssystemforschung' und 'Digitalisierung des Gesundheitswesens' ist ein Profil, das es bisher nirgends in Deutschland gibt", wird sie in der Mitteilung der Staatskanzlei zitiert.



Nachdem nun das Konzept vorliegt wird es Ende März dem Wissenschaftsrat zur Prüfung vorgelegt. Die Arbeit werde laut Schüle etwa ein Jahr dauern, ein Ergebnis werde im Frühjahr 2024 erwartet. "Abhängig davon könnte die Medizinische Universität Mitte 2024 gegründet werden, 2026 könnten dann die ersten Studierenden starten", so die Staatskanzlei.

Das CTK Cottbus soll nach den Plänen im Jahr 2024 als Uniklinikum in Landesträgerschaft überführt werden. Bis 2035 soll der Vollausbau der Unimedizin abgeschlossen sein. Bis zu 1.300 Arbeitsplätze sollen in Forschung und Lehre entstehen. Geplant werde mit 200 Studienplätzen pro Jahr. "Im Endausbau werden etwa 1.200 junge Menschen in Cottbus Medizin studieren", so Schüle in der Mitteilung der Staatskanzlei. Die ersten Lausitzer Ärzte sollen im Jahr 2032 die Uni verlassen.