Aktionen in Berlin und Brandenburg - Sternfahrt, Mahnfeuer, Großdemo: So wollen die Bauern weiter protestieren

Di 09.01.24 | 09:36 Uhr

Am Montag haben tausende Landwirte den Verkehr in Teilen Brandenburgs stark beeinträchtigt. Auf kleinerer Flamme gehen die Proteste auch am Dienstag weiter - und für Mittwoch zeichnen sich erneut größere Verkehrseinschränkungen ab.

Landwirte wollen auch an diesem Dienstag und in den kommenden Tagen gegen Kürzungspläne der Bundesregierung demonstrieren - allerdings in weit kleinerem Ausmaß als am Montag. Zum Wochenstart hatte es wegen Straßenblockaden große Verkehrsstörungen und Staus in ganz Brandenburg gegeben.



Im Kreis Oberhavel wollten Bauern am Dienstag eine Sternfahrt oberhalb des Berliner Rings (A 10) organisieren. An den folgenden Tagen sind in einigen Regionen Brandenburgs "Mahnwachen und Mahnfeuer" geplant.



Auch auf der Straße des 17. Juni in Berlin dauern die Bauernproteste an. Laut Polizei wurde dort zunächst für Dienstag eine Dauermahnwache angemeldet, die aber wohl bis zum 15. Januar gehen soll. Vor Ort stehen noch zahlreiche Fahrzeuge wie Lkw und Traktoren. 200 Teilnehmende sind offiziell angemeldet.



Der Polizeidirektion Süd liegen zudem Anmeldungen für neue Blockadeaktionen am Mittwoch vor. Zwischen 9 und 15 Uhr könnten demnach erneut sämtliche Autobahnauffahrten in Südbrandenburg betroffen sein.

Großdemonstration am 15. Januar werden

Am Donnerstag werden Landwirte auch bei der offiziellen Eröffnung des neuen Bahnwerks in Cottbus gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren, wie der Landesbauernverband ankündigte. Vor dem Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg (Kreis Oberhavel) wollten einige Bauern mit einer kleinen Mahnwache jeden Tag bis zum Freitag auf ihre Anliegen aufmerksam machen.



Der Deutsche Bauernverband rief zu einer Aktionswoche auf, die am kommenden Montag (15.) in einer großen Demonstration in Berlin gipfeln soll. Dafür wurden 10.000 Teilnehmer angemeldet, die aller Voraussicht nach auch mit Tausenden Traktoren in die Hauptstadt kommen werden. Dann werden also erneut massive Verkehrsbehinderungen in Berlin und auf dem Berliner Ring erwartet.



Die Proteste richten sich gegen die Pläne der Ampel-Regierung, die Steuervergünstigung für Agrardiesel auslaufen zu lassen. Die Subvention soll schrittweise wegfallen und ab 2026 gar nicht mehr gezahlt werden. Die Bundesregierung brachte diese Pläne am Montag auf den Weg.

Über 100 Autobahn-Auffahrten blockiert - rbb-Team angegriffen

Die umfangreichen Blockadeaktionen von tausenden Landwirten und auch Spediteuren hatten am Montag den Verkehr in Brandenburg stark beeinträchtigt. Mehr als 100 Autobahn-Auffahrten wurden blockiert. Bei der Berichterstattung über die Proteste an der A13-Abfahrt Ortrand (Oberspreewald-Lausitz) wurden ein Reporter und ein Techniker des rbb bedroht und beschimpft.



Insgesamt sprach die Polizei aber von friedlichen Protestem mit wenigen kleineren Vorkommnissen, die im Gespräch gelöst werden konnten. Bislang waren landesweit insgesamt 855 Polizeibeamte zum Einsatz. Unterstützung kam von der Bundespolizei. Laut Polizei waren die Verkehrsprobleme in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) besonders groß. Hier gab es Autokorsos, an denen sich auch zahlreiche Handwerker und Spediteure sowie Branchenvertreter des Mittelstands beteiligt hatten.



Zu starker Kritik des Einzelhandelsverbands Berlin-Brandenburg führte eine Blockade des Logistikzentrums bei Großbeeren (Teltow-Fläming). Befürchtet wird, dass dadurch viele Regale in einigen Berliner Supermärkten am Dienstag leerbleiben könnten.

