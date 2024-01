Liveticker zu Bauernprotesten - Traktor- und Lastwagenfahrer legen Verkehr lahm

Mo 08.01.24 | 12:39 Uhr

Bild: picture alliance/dpa/P.Pleul)

Seit dem frühen Montagmorgen protestieren Bauern und andere Berufsgruppen in Berlin und Brandenburg begonnen. Zahlreiche Autobahnzufahrten, Bundes- und Landesstraßen sind blockiert. Die aktuellen Entwicklungen im Liveticker.

11:20 Uhr: Mehr als 1.000 Fahrzeuge beteiligen sich an Autokorso in Cottbus

Rund 1.400 Fahrzeuge sind zur Stunde in der Cottbuser Innenstadt unterwegs. Mittelständische Verbände und Bauern protestieren mit dem Autokorso gegen die Politik der Ampel-Regierung. Die Fahrzeuge starteten 10:30 Uhr am Sandower Dreieck in der Nähe des Energie-Stadions. Die Polizei schätzt die Länge des Korsos auf etwa zehn Kilometer. Er bewege sich mit ungefähr 6 km/h vorwärts.

11:16 Uhr Nordbrandenburg: Friedlicher Protest

Die Polizei im Norden Brandenburgs hat das Vorgehen der protestierenden Landwirte bei ihren Straßenblockaden als weitgehend friedlich und kooperativ bewertet. "Wir merken schon, dass alles sehr gesittet abläuft. Man ist auch mit Augenmaß dabei", sagte der Sprecher der Polizeidirektion Nord, Joachim Lemmel, am Vormittag in Neuruppin. Es kam ihm zufolge aber auch zu einzelnen Zwischenfällen, weil Autofahrer versuchten, doch an den Sperrungen vorbeizukommen. So sind zwischen Putlitz und Fehrbellin alle A24-Auffahrten blockiert. Auf der B5 von Karstädt über Perleberg bis Kyritz sperren Traktoren immer wieder die Straße. In Kleinow (Perleberg) wollen Landwirte und Unterstützer auf der B5 ein Zeichen gegen die Agrarpolitik des Bundes setzen, so Mitorganisator Steffen Schulz. "Das geht so nicht weiter, alles wird teurer, teurer, teurer. Irgendwann geht’s ja nicht mehr weiter. Die Versteuerung vom Diesel und dann die KFZ-Steuer, die sind irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig mit den ganzen Landwirten im Ausland", sagte er. Etwa alle 30 Minuten werden bei Kleinow Fahrzeuge aber durch die Blockade gelassen. Pflegekräfte und Krankenhausmitarbeiter kommen besser durch die Sperren. Die Kliniken hatten teils vorab mit den Organisatoren gesprochen oder ihren Mitarbeitern Bescheinigungen mitgegeben, damit sie durch die Rettungsgassen kommen.

dpa/Pleul Interview | Bauernproteste - "Jeder Abbau von Subventionen ist ein Nachteil für die Landwirte in Deutschland" Die Proteste der Bauern gegen die Streich-Pläne der Ampel-Regierung gehen weiter. Ein Gespräch mit dem Agrarökonomen Klaus Müller vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung über die aktuelle wirtschaftliche Lage der Landwirte.

11.15 Uhr - Abriegelung von Brandenburg an der Havel, Cottbus, Eberswalde

Die Polizei meldet die Abriegelung kompletter Städte durch protestierende Landwirte. Es bestehe "aktuell keine Möglichkeit", in das Stadtgebiet von Brandenburg an der Havel einzufahren, teilte siei im Kurzbotschaftendienst X, ehemals Twitter, mit. Auch die Zufahrt nach Cottbus werde voraussichtlich in kürzester Zeit nicht mehr möglich sein. Auch in Eberswalde kommt es laut Polizei auf X zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Mehrere Konvois bewegen sich aktuell im Rahmen der heutigen Versammlungen mit mehr als 500 Fahrzeugen auf Eberswalde zu.



11.00 Uhr - Versammlung vor Potsdamer Staatskanzlei

Die Brandenburger Polizei schreibt auf X: "Die Spitze des Konvois von Klaistow (PM) nach Potsdam ist bereits in der Potsdamer Innenstadt angekommen und versammelt sich an der Staatskanzlei. Es staut sich stadteinwärts vor der Langen Brücke & kommt zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen in ganz Potsdam." Mehr als 500 Fahrzeuge mit ihren Fahrern beteiligen sich. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist vor die Potsdamer Staatskanzlei getreten. rbb-Reporter berichten von "Wir sind das Volk!"-Rufen.

Straßenblockaden in der Region: Die Proteste in Bildern

Bild: dpa/F.Hammerschmidt Noch bei Dunkelheit sperren Bauern mit Traktoren und Lkw bei Vetschau (Spreewald) die Auffahrt zur A15 in Richtung Berlin.

Bild: rbb/T.Schönberg Traktoren fahren bei Tagesanbruch über einen Kreisverkehr in Beeskow (Oder-Spree)

Bild: picture alliance/dpa/P.Pleul) Landwirte blockieren am frühen Morgen bei Jacobsdorf die Auffahrt auf die Autobahn A12 in Richtung Berlin.

Bild: dpa/P.Pleul Arktische Kullisse: Ein Bauer protestiert am frühen Montagmorgen ebenfalls bei Jacobsdorf in der Nähe der A12.

Bild: dpa/G.Moritz Treffen bei Sonnenaufgang und klirrender Kälte: Hunderte Landwirte und Unterstützer versammeln sich am Spargelhof Klaistow (Potsdam-Mittelmark).

Bild: dpa/P.Pleul Ein Traktor blockiert am Montagmorgen beim brandenburgischen Jacobsdorf die Auffahrt zur A12 in Richtung Berlin.

Bild: dpa/G.Moritz Landwirte fahren mit ihren Traktoren bei Potsdam-Pirschheide zur Staatskanzlei der Brandenburger Landesregierung.

Bild: dpa/K.Nietfeld "Wir treten euch raus" steht auf einem Stiefel von Protestlern am Brandenburger Tor in Berlin. Gemünzt ist die Ansage auf die Ampel-Koalition. Die Wut ist groß unter den vielen Hundert Landwirten, die sich am Montagvormittag auch in Berlin versammelt haben.

Bild: dpa/J.Carstensen "Ohne Landwirtschaft ist alles doof" - ein Bauernpaar warnt auf der Straße des 17. Juni in Berlin vor Streichungen im Agrarsektor.

Bild: dpa/J.Carstensen Sehnsucht nach Kolchose und LPG?: An einem Traktor auf der Straße des 17. Juni hängt die Fahne der DDR.

Bild: dpa/J.Carstensen Laut Polizei sind es über mehr als Traktoren, die sich auf der Straße des 17. Juni versammelt haben.

Bild: dpa/F.Hammerschmidt Auch klein- und mittelständische Transportunternehmen wehren sich gegen die Politik der Ampel-Koalition. Ein Lkw blockiert auch aus Solidarität mit den Bauern eine Auffahrt zur A15 in Brandenburg. Weitere Bildergalerien Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 07.01.2024, 19:30 Uhr Play Pause Fullscreen























10.48 Uhr - Ostbrandenburg: Bundesstraße zwischen Beeskow und Eisenhüttenstadt komplett zu

Die B 246 ist zwischen Beeskow und Eisenhüttenstadt komplett gesperrt. Seit 5 Uhr stehen hier Handwerker, Schäfer und Spediteure mit ihren Fahrzeugen. Es wird niemand durchgelassen: Ärzte und Pfleger müssen ins Krankenhaus laufen. Linienbusse haben beispielsweise im Bereich Eisenhüttenstadt Schulkinder vor den Sperren rausgelassen, so dass sie zu Fuß zur Schule kamen. Bis 15 Uhr sollen die Blockaden hier aufrecht erhalten werden. Auch die Spätschicht vom Stahlwerk Arcelor Mittal soll Probleme haben, rechtzeitig zur Arbeit zu kommen.

dpa/Anadolu 2 min Fragen und Antworten - Bauernproteste in der Region: Wer warum wo auf die Straße geht Trotz der Zugeständnisse der Ampel machen die Bauern ernst: In Brandenburg und Berlin wollen Tausende mit ihren Traktoren den Verkehr massiv beeinträchtigen. Warum die Wut groß ist und wo mit Staus gerechnet werden muss, fasst Efthymis Angeloudis zusammen.





10.37 - Polizei Brandenburg ist im Netz nur eingeschränkt erreichbar

Bei der Polizei Brandenburg kommt es am Montag zu Störungen der Internetseite [polizei.brandenburg.de]. "Die Internetseite der Polizei Brandenburg wird über den heutigen Tag nur unregelmäßig zu erreichen sein. An einer Störungsbeseitigung wird gearbeitet", schrieb die Polizei auf der Plattform X, vormals Twitter. Ein Grund seien vermutlich hohe Aufrufzahlen womöglich auch im Zusammenhang mit den Bauernprotesten, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam nach ersten Erkenntnissen.



Die Polizei hatte zu den Bauern-Protesten auch über ihre Internetseite informiert. Verkehrwarnmeldungen werden aber auch via Plattform X verbreitet, hieß es.

10.20 Uhr - Berlin: Mehr als 550 Demonstranten mit Fahrzeugen am Brandenburger Tor

Am Protest von Bauern am Brandenburger Tor in Berlin haben am Montagmorgen rund 550 Demonstranten mit ihren Fahrzeugen teilgenommen. Die Polizei zählte bis 10 Uhr 566 Traktoren, Lkw, Autos, Transporter und Anhänger sowie 550 Menschen auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Neben den Bauern nehmen dort auch viele Bus- und Lastwagenfahrer an dem Protest teil, auch viele Handwerker befanden sich demnach unter den Demonstranten. Die Straße des 17. Juni wurde dazu bereits am Sonntagabend gesperrt.

10.00 Uhr - Ortrand, Südbrandenburg: rbb-Reporter und Techniker bei Protesten bedroht

Bei der Berichterstattung über die Proteste unter anderem von Landwirten, Handwerkern und Speditionen gegen die Politik der Bundesregierung sind ein Reporter und ein Techniker des rbb bedroht und beschimpft worden. Sie hatten zunächst nur mit Polizeiunterstützung die Autobahn A 13 an der Abfahrt Ortrand verlassen können.



Diese war entgegen der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg am Morgen blockiert worden. Danach wurden sie auf der Bundesstraße am Weiterfahren gehindert und bedrängt. Demonstranten stellten sich vor den Übertragungswagen und schlugen dagegen. Die rbb-Mitarbeiter wurden beschimpft, es wurde damit gedroht, ihr Handy zu beschädigen. Erst durch erneute Polizeiunterstützung konnte das Team seine Fahrt fortsetzen. Wie die Sprecherin der Polizeidirektion Süd Ines Filohn sagte, wird im Falle einer Strafanzeige wegen Nötigung oder Beleidigung ermittelt.

dpa/G.Moritz 6 min Protestwoche - Bauern, Spediteure und Handwerker blockieren Straßen in der Region Die Bauernproteste gegen Subventionskürzungen legen den Verkehr in der Region teils lahm. Mit Autobahnblockaden, Kolonnen und Schleichfahrten protestieren Landwirte vor allem in Brandenburg gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Das rbb Fernsehen sendet 20:15 Uhr ein rbb24 spezial: "Bauernproteste in Brandenburg und Berlin"

9.58 Uhr - Blockaden an vielen Autobahn-Auffahrten

Im gesamten Autobahnnetz Brandenburgs gibt es laut Brandenburger Polizei mittlerweile an fast allen Auffahrten Blockaden: an der A2, A9, A10, A11, A12, A13, A113 und A115.

8.38 Uhr - Südbrandenburg: Landwirte werden von Mittelstandsinitiative unterstützt

In Südbrandenburg blockieren Landwirte, Spediteure, Handwerker und weitere Unterstützer seit dem Montagmorgen die Auffahrten der Autobahnen 13 und 15. Die Protest konzentrieren sich bisher vor allem auf den Elbe-Elster-Kreis. Dort sind Kreuzungen von Bundesstraßen mit Fahrzeugen blockiert. Außerdem gibt es Konvois von Traktoren und Landmaschinen. Der Grenzübergang bei Forst auf der A 15 ist nach Aussage der Bundespolizei nicht betroffen. Die Polizei schätzt die Lage als dynamisch ein. Die Sprecherin der Polizeidirektion Süd, Ines Filohn, spricht von einer Vielzahl angemeldeter aber auch unangemeldeter Aktionen. Die unangemeldeten werde man auflösen, so die Sprecherin.

8.30 Uhr - Ostbrandenburg: Zwei Verletzte bei Protesten in Schwedt

Durch die Proteste der Landwirte sind bei einer Straßensperrung in Pinnow am Kreisel in der Uckermark zwei Streikende leicht verletzt worden. Ein Autofahrer soll gegen 7 Uhr die beiden 35- und 42-jährigen erfasst haben. Danach gab es eine verbale Auseinandersetzung, so die Polizeidirektion Ost. Es wird noch zum Tathergang ermittelt.

dpa/Anadolu 2 min Fragen und Antworten - Bauernproteste in der Region: Wer warum wo auf die Straße geht Trotz der Zugeständnisse der Ampel machen die Bauern ernst: In Brandenburg und Berlin wollen Tausende mit ihren Traktoren den Verkehr massiv beeinträchtigen. Warum die Wut groß ist und wo mit Staus gerechnet werden muss, fasst Efthymis Angeloudis zusammen.





8.20 Uhr - Westbrandenburg: Viele angemeldete und nicht angemeldete Protestaktionen

Im gesamten Bereich gibt es laut Polizeidirektion West angemeldete als auch nicht angemeldete Versammlungen Blockaden. Im Raum Potsdam ist das Zentrum der große Aufzug von mehreren hundert Fahrzeugen in Richtung Potsdam Staatskanzlei. Dadurch komme es laut Polizei zu erheblichen Verkehrbehinderungen. Mehrere 100 Fahrzeuge sind auf dem Weg von Klaistow nach Glindow, auf der B1 in Richtung Potsdam. Die Verkehrsbetriebe in Brandenburg an der Havel stellen am Montag drei Buslinien komplett ein.

Betroffen sind die Linien D, H und W vom Hauptbahnhof nach Schmerzke, Wust und Gollwitz wegen der Vollsperrung der Kreuzung Potsdamer/Berliner Straße. In Teltow-Fläming liegt der Schwerpunkt der Proteste am Gewerbegebiet Großbeeren. Dort sei laut Polizei die Märkische Allee in beide Richtungen blockiert, es komme zu einem Rückstau bis auf die B101.



Im Havelland gebe es auf der B5 in beide Richtungen immer wieder Kolonnen, die den Verkehr ausgebremsen, dadurch komme es zu Verkehrsbehinderungen.Insgesamt seien die Versammlungsteilnehmer vorwiegend kooperativ, so die Polizeidirektion West. Die Sperrungen werden immer wieder aufgemacht, sodass der ÖPNV immer wieder durchfließen kann.

8.15 Uhr: Viele Brandenburger Autoauffahrten bereits blockiert

Protestierende Landwirte, Spediteure und Handwerker haben in Brandenburg seit Montagmorgen viele Autobahn-Auffahrten blockiert. Die Aktionen seien angelaufen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam. Ein Großteil der Autobahn-Auffahrten des Landes sei gesperrt. In Brandenburg seien insgesamt 134 Versammlungen angemeldet, teilte das Polizeipräsidium mit. In den Landkreisen Havelland, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming waren seit dem Morgen alle Auffahrten etwa der Autobahnen 2, 9 und 10 blockiert, wie die Polizei bei der Plattform X (vormals Twitter) schrieb.

8.00 Uhr - Berlin: Um die 200 Fahrzeuge am Brandenburger Tor

Im Zuge der Bauernproteste haben sich am Montagmorgen bislang Teilnehmer mit rund 200 Traktoren und Lastwagen am Brandenburger Tor versammelt. Weitere Fahrzeuge - vornehmlich aus der Landwirtschaft - seien auf der Straße des 17. Juni auf dem Weg zur Versammlung, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Montagmorgen. Aus Richtung Osten kämen weitere Traktoren und Lkw über die Bundesstraße 1 zum Kundgebungsort. Über die B101 führen Teilnehmer aus dem Süden zur Veranstaltung. Die Anfahrt wird nach Angaben der Sprecherin von der Polizei begleitet. Für Berlin gibt es demnach keine Erkenntnisse über geplante Straßenblockaden. Die Polizei stehe in engem Austausch mit dem Anmelder der Versammlung, so die Sprecherin.

Sendung: Antenne Brandenburg, 08.01.2024, 06: 00 Uhr

11.15 Uhr - Cottbus, Südbrandenburg: Mehr als 1.000 Fahrzeuge bei Autocorso

Die Polizei geht bei der Autokorso-Demo in Cottbus am Vormittag von rund 1.400 Fahrzeugen aus. Nach Angaben eines rbb-Reporters sind Autos, Traktoren, Transporter und einige Lkw dabei, unter anderem von Handwerkern, Bauern und Bauunternehmern. Sie kritisiere die aus ihrer Sicht wirtschaftsfeindliche Politik der Ampel-Regierung und fordern einen Machtwechsel und Neuwahlen.

11.13 Uhr Nordbrandenburg: Landwirte blockieren B5 und A24-Abfahrten

Die Polizei im Norden Brandenburgs hat das Vorgehen der protestierenden Landwirte bei ihren Straßenblockaden als weitgehend friedlich und kooperativ bewertet. "Wir merken schon, dass alles sehr gesittet abläuft. Man ist auch mit Augenmaß dabei", sagt der Sprecher der Polizeidirektion Nord, Joachim Lemmel, am Vormittag in Neuruppin. Es kam aber auch zu einzelnen Zwischenfällen, weil Autofahrer versuchten, doch an den Sperrungen vorbeizukommen. So sind zwischen Putlitz und Fehrbellin sind alle A24-Auffahrten blockiert. Auf der B5 von Karstädt über Perleberg bis Kyritz sperren Traktoren immer wieder die Straße. In Kleinow (Prignitz) wollen Landwirte und Unterstützer ein Zeichen gegen die Agrarpolitik des Bundes setzen. "Das geht so nicht weiter, alles wird teurer, teurer, teurer. Irgendwann geht’s ja nicht mehr weiter. Die Versteuerung vom Diesel und dann die KFZ-Steuer, die sind irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig mit den ganzen Landwirten im Ausland", sagt Mitorganisator Steffen Schulz. Etwa alle 30 Minuten werden bei Kleinow Fahrzeuge aber durch die Blockade gelassen.

Pflegekräfte und Krankenhausmitarbeiter kommen besser durch die Sperren. Die Kliniken hatten teils vorab mit den Organisatoren gesprochen oder ihren Mitarbeitern Bescheinigungen mitgegeben, damit sie durch die Rettungsgassen kommen.

11.00 Uhr - Ortrand, Südbrandenburg: Polizei gibt Order wegen geschlossener Autobahn-Abfahrt

Entgegen der Ankündigung, dass nur Autobahn-Auffahrten durch die Bauernproteste blockiert werden, war in Südbrandenburg auch mindestens eine Abfahrt betroffen, die in Ortrand (Oberspreewald-Lausitz). Später hatte Organisator Nick Haubold die Traktoren dort abgezogen."Wir haben von der Polizei Senftenberg die Order bekommen, dass wir die Abfahrten doch bitte freizuhalten haben." Überall würde es laut der Polizei klappen, so Haubold, "nur bei uns angeblich nicht, was ich mir jetzt nicht so vorstellen kann. Ich denke, an anderer Stelle werden auch die Abfahrten zu sein."