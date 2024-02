Weil es Parallelen zu einem Spruch in der Nazizeit gibt, hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet, sagte ein Sprecher am Donnerstag auf rbb-Anfrage.

In der Prignitz werden Plakate aufgehängt, welche die Grünen und ihre Wähler verunglimpfen. Unter anderem in Weisen und Kuhblank bei Wittenberge sind Aufsteller mit der Aufschrift "Grüne und Grün-Wähler werden bei uns nicht mehr bedient. Die deutschen Bauern!" platziert worden.

Für Unmut sorgen die Plakate unter anderem bei Bärbel Treutler, der Prignitzer Kreistagsabgeordneten der Grünen: "Wer sowas plakatiert, da ist blindwütiger Hass im Spiel. Man kann ja diskutieren, Dialog ist immer wichtig, aber auf einer sachlichen Ebene."

Nach Angaben der Grünen-Kreistagsabgeordneten gab es vor zwei Wochen Gespräche zwischen den Prignitzer Grünen und Landwirten der Region. Weil der Kreisbauernverband solche Aussagen auf seiner Website nicht toleriere, habe sie die Hoffnung, dass nicht alle Landwirte die Meinung "der Rechtspopulisten" vertreten würden, so Treutler.

Am Donnerstagnachmittag stand in Weisen (Amt Bad Wilsnack-Weisen) einer der kritisierten Aufsteller noch in einer Seitenstraße. Am Freitagmorgen war er nach rbb-Informationen verschwunden.