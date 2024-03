Der Senat hat eine Gesetzesvorlage zur Verschärfung des Berliner Hochschulgesetzes beschlossen. Zu den Neuregeleungen für die Hochschulen gehört die Möglichkeit, bei Gewaltvorfällen abgestufte Maßnahmen gegen Studierende verhängen zu können bis hin zur Exmatrikulation, also der dauerhaften Verbannung aus der Einrichtung.

Nach der brutalen Attacke auf einen jüdischen Studenten will der Berliner Senat das Hochschulgesetz verschärfen. Unterstützung kommt von mehreren Hochschulgruppen. Aber auch Widerstand wird laut.

Ziel der neuen Regelungen sei ein gewalt- und angstfreier Hochschulbetrieb, so Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD). Hochschulmitglieder sollten vor Gewalt und Beeinträchtigungen geschützt werden. Hochschulen sollen damit bei Gewaltvorfällen abgestufte Maßnahmen gegenüber Studierenden verhängen können. Sie reichen von Rügen, dem Ausschluss von Lehrveranstaltungen bis hin zu einer Exmatrikulation. Gegen die Verschärfung des Hochschulgesetzes protestierten am Mittag vor dem Roten Rathaus Studierende. Andere Studierendengruppen wie etwa die Jüdische Studierendenunion Deutschland hatten sich für die Hochschulgesetzänderung ausgesprochen.



Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus kritisiert, die im Gesetzentwurf "weit gefassten Definitionen von Störung und Ordnung" machten das Ordnungsrecht anfällig für Missbrauch. Die Grüne Jugend Berlin sieht in der geplanten Hochschulgesetzänderung eine "massive Verletzung der demokratischen Rechte von Studierenden".