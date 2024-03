rbb24: Frau Grande, was sagen Sie denn zum neuen Hochschulgesetz?

Gesine Grande: Das Hochschulgesetz ist, glaube ich, so lange diskutiert, dass es uns allen zu den Ohren raushängt, aber ich werde trotzdem irgendwas dazu sagen.

Da sind wir aber froh. Was wird sich denn durch das neue Hochschulgesetz für die BTU Cottbus-Senftenberg verändern?

Ja, also das neue Hochschulgesetz für Brandenburg hat ja einen sehr langen Prozess durchlebt und durchlitten, weil es doch sehr unterschiedliche Vorstellungen über das Anliegen und die Auswirkungen dieses Hochschulgesetzes gab. Und wir haben auch in der Runde der brandenburgischen Hochschulpräsidentinnen und Präsidenten wirklich viele, viele Diskussionen geführt, weil unser Wunsch eigentlich war, dass wir ein Gesetz haben möchten, was uns mehr Autonomie, mehr Gestaltungsfreiheit, mehr Spielräume gibt. Und am Ende ist ein Gesetz rausgekommen, was minimale Gestaltungsfreiräume eröffnet, dafür neue Dinge regelt, die bisher nicht geregelt waren.

Zum Beispiel wenn es um das Thema Proffesuren geht. Was genau ändert sich denn in diesem Punkt für Hochschulen, wie die BTU?

Die Universitäten können jetzt freier ihre Professuren ausschreiben. Es gibt die sogenannten Open-Topic-Professuren. Das heißt, ich kann eine Professur ausschreiben, die noch nicht gewidmet ist. Jeder, der interessiert ist, an der BTU zu wirken, kann sich mit Blick auf unsere Profillinien und unser Konzept bewerben. Und der, der uns am meisten überzeugt, der am besten passt, der die exzellenteste Voraussetzung mitbringt, den würden wir dann einstellen [...] Normalerweise wird eine Professur ausgeschrieben auf der Grundlage von jahrelangen, vorhergehenden strategischen Überlegungen.

Und dann ist es ein langer Prozess in so einer Universität, bis so eine Ausschreibung mit so einer Widmung genehmigt ist, das Ganze muss von der Fakultät und vom Senat und von mir genehmigt werden. Und jetzt mit der neuen Regelung im Gesetz konnten wir sagen, wir schreiben einfach eine Professur aus, die hat kein Thema. Und dann könnten sich Umweltwissenschaftler bewerben, weil sie sagen, sie haben hier so ein tolles umweltwissenschaftliches Profil und da würden wir sehr gut hinpassen und ich bringe das und das mit.



Das ist für Außenstehende, glaube ich, ziemlich irritierend. Für Universitäten war das lange undenkbar, dass man einfach eine Stelle ausschreibt und dann den besten nimmt und da rundherum was strickt, was zur Uni passt.

Das klingt nach viel Gestaltungsspielraum, aber Sie sind skeptisch?

Das muss man, glaube ich, auch gar nicht so lange vertiefen, weil es eben wirklich unseren Alltag wenig beeinflussen wird auf absehbare Zeit. Wir sind seit 2014 eigentlich im Abbau von Professuren und dann haben wir eher immer Bedarfe, die wir gar nicht decken können. Da fällt eine Professur weg, also muss man langfristig überlegen, dass dieses Fachgebiet dann hier nicht mehr besetzt ist und wie man dafür vielleicht mit anderen Gebieten Schwerpunkte setzt, die zukunftsorientiert sind.

Man braucht schon gewisse Freiheitsgrade auch innerhalb der eigenen Personalstruktur, wenn man solche Instrumente regelhaft nutzen will. Also ich will das nicht ausschließen und es ist ein Beispiel dafür, dass es auch neue Freiheitsgrade gibt, aber es ist tatsächlich nicht so alltagsrelevant wahrscheinlich.