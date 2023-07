Juli 2023, die BTU Cottbus-Senftenberg hat Rückenwind. Sie wird als einer der Motoren des Strukturwandels in der Lausitz gesehen. Forschungsinstitute siedeln sich an, die Studierendenzahlen sind inzwischen wieder stabil.

Vor der Fusion hatten es die damalige Uni in Cottbus als auch die Fachhochschule in Senftenberg schwer. Einige Studiengänge waren hier wie dort schlecht besucht, ein Zusammenschluss beider Standorte also für einige Akteure naheliegend, für andere aber undenkbar. Matthias Koziol, der vor zehn Jahren Vize-Präsident der Cottbuser Uni war, bemängelt heute den einstigen Austausch. "Man muss in so einem Prozess die positiven Chancen und Möglichkeiten deutlich mehr hervorheben beziehungsweise auch erläutern, wie man sie meint", so Koziol. "Das ist damals nicht geglückt. Man hat eher noch einen Widerstand provoziert."

Widerstand, wie er von Paul Weißflog kam. Gemeinsam mit anderen Studierenden und Mitarbeitern von Uni und Fachhochschule hatte er Proteste organisiert und Unterschriften gesammelt, um die Fusion doch noch zu verhindern. Über 42.000 Personen unterzeichneten am Ende die Volksinitiative "Hochschulen erhalten".

"Wir haben gesehen, dass es große Probleme gibt, eine technische Uni und eine Fachhochschule in einem Prozess zu fusionieren, wo beiden eigentlich nicht wollen", so Weisflog. Allerdings war die Skepsis an der Fachhochschule Lausitz weniger groß als an der BTU. "Vielleicht war es in der Anfangsphase besonders kritisch, dass zwei Kulturen aufeinandertrafen - Hochschule und Uni, Anwendung gegen Forschung", so Kathrin Lehmann, die damals Dekanin an der FH war.



Doch die Fusion fand statt, am 1. Juli 2013. Mit einer Prozession durch die Stadt und einem symbolischen Sarg (auf dem Foto zur Pressekonferenz am unteren Bildrand zu sehen) hatten Studierende und Mitarbeiter die BTU am Tag der Unterschrift symbolisch zu Grabe getragen.