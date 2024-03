Der AfD-Politiker Tony Riller aus der Uckermark ist wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung angeklagt worden. Die Anklage der zuständigen Staatsanwaltschaft Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) wurde Riller zugestellt, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Prenzlau (Uckermark) dem rbb am Dienstag bestätigte. Hintergrund seien Äußerungen des Politikers bei einer Demonstration im April 2023 in Prenzlau gegen eine geplante Asylunterkunft.

Der 31 Jahre alte Riller ist Vorstandsmitglied des AfD-Kreisverbandes Uckermark und will sich bei der kommenden Kommunalwahl am 9. Juni in den uckermärkischen Kreistag wählen lassen. Zudem kandidiert er für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Randowtal, die etwa 900 Einwohnerinnen und Einwohner hat.