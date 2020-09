Um die Nachteile im Universitätsbetrieb durch die noch andauernde Coronakrise abzumildern, hat der Berliner Senat weitreichende Erleichterungen für Studierende beschlossen. Die Regelzeit wird in der Hauptstadt um ein Semester verlängert, wie es in einer gemeinsamen Erklärung der Regierungsfraktionen am Donnerstag heißt.

Die Verlängerung sei unter anderem Voraussetzung dafür, dass Studierenden ihre BAföG-Förderung unbürokratisch ausweiten können. Zudem können Studierende im restlichen Sommersemester und kommenden Wintersemester 2020/2021 Prüfungen als "Freiversuch" ablegen - fehlgeschlagene Prüfungen zählen dann nicht als Fehlversuch.