Ulrich Zedler Berlin Montag, 08.06.2020 | 12:13 Uhr

Studentenwerk und AStA könnten auf ihre Semesterbeiträge verzichten und damit für solche in wirtschaftliche Not geratene Studenten eine erste Entlastung anbieten.



Die Familie sollte unterstützen, wie es ja an sich in wirtschaftlicher Not schon immer war, insofern macht es die Oma der Studentin richtig, in dem sie hilft.



Wenn auch das im Einzelfall nicht möglich ist, sollte das BAföG unbürokratisch für diesen Zeitraum der Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeit im Land befristet aufgestockt werden für die, die ansonsten jobben mussten, jetzt aber keinen Job mehr haben weil Lokal, Hotel oder ein anderer Aushilfsjobarbeitgeber ausgefallen ist.

Nachweis für die Bedürftigkeit sollten die letzten Lohnabrechnungen vor der Pandemie sein, analog dem Prinzip nach dem auch die Arbeitsagentur bei früheren Nebenjobs die abzugsfreie Zuverdienstgrenze bemisst.



Da Studenten meist nicht große Reserven haben ist es vor allem wichtig dass das zügig geschieht, und nicht erst im Herbst