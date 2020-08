Bereits einen Tag vor der angekündigten großen Demonstration gegen die Corona-Politik in Deutschland haben sich mehrere hundert Menschen am Freitagabend am Brandenburger Tor in Berlin versammelt. Die Demonstration sei angemeldet gewesen, hieß es vom Lagedienst der Polizei auf Anfrage von rbb|24.

Die Polizei sprach von 120 Teilnehmern und teilte am Abend mit, die Demonstration sei friedlich zu Ende gegangen. Es habe aber mehrmals Appelle zum Abstandhalten geben müssen. Aufgerufen zu der Demo hatte die Initiative "Querdenken Dortmund / Duisburg / Miltenberg" unter dem Motto "ForFreude am Brandenburger Tor".