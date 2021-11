Anders als in Brandenburg wird es in Berlin in diesem Jahr keine früheren Weihnachtsferien geben. Auch die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler bleibt bestehen, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch in Bezug auf die Corona-Maßnahmen sagte.

Der 23. Dezember bleibt wie angekündigt unterrichtsfrei. Die Weihnachtsferien beginnen am Tag darauf und enden am 3. Januar. Weil bestimmte Feiertage auf das Wochenende fallen, sind die Ferien in Berlin in diesem Jahr besonders kurz.

Die Brandenburger Regierung hat sich angesichts drastisch steigender Infektionszahlen für einen anderen Weg entschieden. Hier beginnen die Weihnachtsferien am 20. Dezember und nicht am 23. Dezember. Ab Montag ist auch die Präsenzpflicht an den Schulen aufgehoben. Scheeres sagte dazu in der "Berliner Zeitung" (Mittwoch): "Ich möchte das nicht bewerten. In Brandenburg gibt es noch einmal deutlich höhere Inzidenzen als in Berlin."