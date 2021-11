Präsenzpflicht in Brandenburger Schulen soll aufgehoben werden

Zudem werden die Weihnachtsferien drei Tage vorgezogen. Der 14-tägige unterrichtsfreie Block solle dazu beitragen, die Kontakte zu reduzieren, so Ernst weiter. "Vorrangig wollen wir aber - wie in den vergangenen anderhalb Jahren - erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler mindestens gut ihre Abschlüsse erreichen können."

Die Eltern sollten selbst entscheiden können, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken, erklärte die Ministerin. Damit entspreche man auch dem Wunsch der Elten. Die Einzelheiten - etwa Ausnahmen für Abschlussklassen - würden noch ausgearbeitet.

In den Brandenburger Schulen soll wegen der Corona-Infektionslage die Präsenzpflicht aufgehoben werden. Das kündigte Bildungsministerin Britte Ernst (SPD) am Dienstagmorgen im Inforadio vom rbb an.

In den Brandenburgr Schulen gilt bereits eine Maskenpflicht. Darüber hinaus müssen sich die Schülerinnen und Schüler sowie die an der Schule Beschäftigten dreimal wöchentlich auf das Coronavirus testen. Die Schule sei deshalb ein "sicheres Lernumfeld", so Ernst.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen will die Brandenburger Landesregierung am Dienstag schärfere Corona-Regeln beschließen. Die Runde entscheidet über die Ausweitung der 2G-Regel auf den Einzelhandel mit Ausnahme von Supermärkten und anderen Läden des notwendigen Bedarfs. Diese erlaubt den Zugang nur Geimpften und Genesenen, nicht aber Getesteten. Die 2G-Regel gilt bereits in Gaststätten, Theatern, Kinos, Konzerthäusern und Freizeitbädern.

Geplant sind nach Angaben der Staatskanzlei auch Kontaktbeschränkungen. In der Öffentlichkeit sollen sich nur noch bis zu fünf Menschen treffen können, dabei werden Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt. Das Gleiche soll für private Feiern oder angemietete Räume in Gaststätten gelten.