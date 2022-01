Nach Informationen von rbb-Reportern wurde vereinzelt auch Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt. Es kam demnach auch zu Pöbeleien gegen Beamte. Die Polizei sprach von einem Fall, bei dem die Polizei wegen Widerstands Reizgas habe einsetzen müssen. Am Samstag war in Cottbus bereits eine Corona-Demo mit rund 3.000 Teilnehmern wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht aufgelöst worden.

Die Polizei hat in Cottbus eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit rund 1.500 Teilnehmern aufgelöst. Für die nicht angemeldete Versammlung habe sich vor Ort auch kein Versammlungsleiter gefunden, sagte Polizeisprecherin Ines Filohn am Montagabend zur Begründung. Daraufhin sei die Versammlung aufgelöst und die Teilnehmer zum Verlassen des Platzes aufgefordert worden.

Eine in sozialen Medien wie in den Vorwochen angekündigte, aber nicht angemeldete Versammlung am Platz vor dem Brandenburger Tor in Potsdam wurde von der Polizei verboten. Das Verbot wurde mit starken Kräften auch unter Einsatz einer Reiterstaffel durchgesetzt.

Auch in der Landeshauptstadt Potsdam haben erneut mehrere Hundert Menschen gegen eine allgemeine Impfpflicht demonstriert. In der Innenstadt gab es am Montagabend zwei angemeldete Proteste, eine Mahnwache vor dem Filmmuseum und einen Demonstrationszug unter dem Motto "Freie Impfentscheidung Potsdam". Es gab auch drei Gegenkundgebungen vom Bündnis "Potsdam bekennt Farbe" und der linken Initiative "Solidarisches Potsdam" mit mehreren Dutzend Teilnehmern.

Auch in vielen Berliner Bezirken und Stadtvierteln gab es am Montagabend erneut Aufzüge von Corona-Leugnern, Impfkritikern und Verschwörungsideologen. Die Polizei sprach am Abend von stadtweit etwa 3.000 Menschen, die sich an angemeldeten und nichtangemeldeten

Demonstrationen und Aufmärschen beteiligten. Die größten Versammlungen habe es in Alttegel mit 960 und in Berlin-Mitte mit 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegeben. Ziel des Aufzugs in Mitte war das ZDF-Hauptstadtstudio.

Vielerorts stießen die sogenannten Querdenker auf zunehmende Gegenproteste unter anderem vor dem Roten Rathaus, den Rathäusern Neukölln, Pankow und Köpenick sowie in Friedrichshain und Tegel und vor der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg.

Die Polizei agierte Beobachtern zufolge sehr unterschiedlich. So wurden die nicht angemeldeten Aufzüge in Schöneberg und Friedrichshain von Einsatzkäften nach kurzer Zeit gestoppt und

aufgelöst. Auch eine Blockade einer Handvoll Gegendemonstranten in Mitte wurde von der Polizei umgehend geräumt.