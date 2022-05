Was Besucher des Formel-E-Rennens am Tempelhofer Feld wissen müssen

Die ökologische Version der Formel 1 kehrt zurück nach Berlin: die Formel-E-WM macht Station am Tempelhofer Flugfeld. An diesem Wochenende fahren 22 Piloten um zwei Etappensiege. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Renn-Veranstaltung.

Die vollelektronische Motosportserie Formel E legt wieder einen Stopp in der Hauptstadt ein, beim "Berlin E Prix". Die bis zu 340-PS-starken Formel-E-Autos beschleunigen in unter drei Sekunden von null auf 100, die Höchstgeschwindigkeit der Boliden beläuft sich auf 225 km/h - und das natürlich: ohne Verbrennungsmotor.

Worum geht es?

Auf dem Rollfeld des stillgelegten Tempelhofer Flughafens treten die Piloten am Wochenende (14. und 15. Mai) an zum siebten und achten Rennen der Formel-E-Weltmeisterschaft 2022. Insgesamt erstreckt sich die WM über 16 Rennveranstaltungen, welche bis August in zehn verschiedenen Ländern rund um den Globus ausgetragen werden.

Wie viele Piloten gehen in Berlin an den Start?

Das Fahrerfeld der diesjährigen WM setzt sich aus 22 Stammpiloten zusammen, die von elf unterschiedlichen Rennställen in den Wettbewerb geschickt werden. Darunter befinden sich auch drei Starter aus Deutschland: Maximilian Günther geht für Nissan an den Start, Andre Lotterer und Pascal Wehrlein fürs Team Tag Heuer Porsche.

Wie ist der Zeitplan?

Die Renntage finden am Samstag und Sonntag statt und beginnen jeweils morgens mit freien Trainings sowie den Qualifyings. An beiden Tagen fällt dann um 15 Uhr der Startschuss für die Rennen, welche in die WM-Gesamtwertung einfließen.