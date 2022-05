Am Ende dieser Saison fehlten Energie Cottbus acht Punkte (74) auf Staffelsieger BFC Dynamo (82). Das ist eine ganze Menge und für die Erwartungen und Ansprüche, die das Umfeld an den einstigen Bundesligisten hatte, auch eher eine Enttäuschung.

Der BFC Dynamo ist Meister in der Regionalliga Nordost. Den Einzug in die Aufstiegsrunde sicherte ein 4:2-Sieg gegen Altglienicke. Rathenow und Fürstenwalde steigen aus der Regionalliga ab - Letztere trotz eines Sieges gegen Spitzenteam Jena.

Mit der Erfahrung fehlte auch ein Stück weit Konstanz. Nach vier Siegen im August, folgte Anfang September mit einem 0:3 zuhause gegen Altglienicke der erste Dämpfer. Zu diesem Zeitpunkt war Spitzenreiter BFC Dynamo schon elf Punkte entfernt. Und der Abstand wurde im Oktober immer größer. Coronabedingt mussten Spiele verschoben werden. Die Lausitzer kamen aus dem Rhythmus und erlebten am 24. Oktober ihren sportlichen Tiefpunkt in dieser Saison. Nach einer 1:2-Niederlage bei Aufsteiger Tasmania Berlin war das Thema Meisterschaft eigentlich durch.

Ganz anders liegt der Fall Erik Engelhardt. Der Angreifer ist die positive Überraschung der Saison. Mit 19 Treffern in der Regionalliga hatte der Stürmer großen Anteil daran, dass Energie in der Abschlusstabelle die gefährlichste Offensive der Regionalliga Nordost stellt. 85 Tore erzielten die Lausitzer in 38 Partien. Meister BFC Dynamo kam auf 84 Treffer.

Auch weil um diesen Zeitpunkt herum die Innenverteidigung der Cottbuser auseinanderfiel. Jan Koch und Shawn Kauter hatten sich verletzt. Beide kehrten aus unterschiedlichen Gründen in dieser Saison nicht mehr zurück. Koch wurde nicht mehr fit. Und Kauter wollte offenbar nicht mehr zurück. Seine im Sommer von vielen Störgeräuschen begleitete Verpflichtung war ein einziges Missverständnis. Erst wollte der 26-Jährige seinen Vertrag nicht erfüllen. Dann kam er doch zum Training, um nach seiner Verletzung nicht mehr in Cottbus aufzutauchen. Kauter dürfte die Enttäuschung dieser Saison sein.

Mit dem damit verbundenen Einzug in den DFB-Pokal ist nun die Basis für starke Neuzugänge gelegt. Dazu kommt, dass viele Verbindlichkeiten aus 2020 und 2021 inzwischen abgetragen sind. Finanziell lukrative Altverträge mit Spielern laufen zudem Ende Juni aus, so dass die Karten neu gemischt werden. Der Kader soll breiter aufgestellt werden und mehr Tiefe bekommen. 20 gestandene Profis wünscht sich Wollitz zum Trainingsstart Mitte Juni. Der Focus liegt dabei auf der Innenverteidigung. Aber auch im Sturm fehlt Personal. Nach dem Abgang von Erik Engelhardt (Osnabrück) wurde zwar mit Tim Heike (Halberstadt) auch ein Neuer verpflichtet. Das wird aber nicht reichen. Und möglicherweise muss man sich auf der Torwartposition auch noch einmal umschauen. Toni Stahl hat bislang noch keinen Vertrag für die kommende Spielzeit unterschrieben.

Bislang gibt es sechs sichere Abgänge in der Lausitz. Dazu kommen noch mindestens fünf Wackelkandidaten. Das Gesicht der Mannschaft dürfte sich im Sommer also verändern. Und auch das Ziel wird ein neues sein. Nach der Übergangssaison schaut Cottbus nach vorn. "Wir wollen besser abschneiden als in diesem Jahr", ist die Marschrichtung durch Coach Wollitz vorgegeben. Das bedeutet, nach Platz drei soll es mindestens der zweite Rang werden. Insgeheim wünscht man sich aber schon die Meisterschaft, um im Juni 2023 um den Aufstieg in die dritte Liga spielen zu können.

Aber jetzt ist in Cottbus erst einmal Sommerpause. Nach einer insgesamt sehr ordentlichen Saison.