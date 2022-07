Zu wenig wusste die Allgemeinheit über ihn: 25 Jahre alt, Kroate, defensiver Mittelfeldspieler, zuletzt für drei Jahre in der englischen Championship gespielt - die Grunddaten regten noch nicht zu großer Fantasie an. Dabei handelt es bei Sunjic um einen spannenden Spieler, der womöglich nur wieder das richtige Umfeld und Spielsystem braucht, um aufblühen zu können.

Die Meldung kam nahezu aus dem Nichts, Medien hatten erst wenige Stunden vor der offiziellen Verkündung Wind davon bekommen. Und so plötzlich Sunjic vorgestellt wurde, so schnell verpuffte die Aufmerksamkeit wieder.

Am Nachmittag des 5. Juli verkündete Fußball-Bundesligist Hertha BSC den Transfer von Ivan Sunjic. Der Kroate wird zunächst für ein Jahr vom englischen Zweitligisten Birmingham City ausgeliehen, anschließend kann ihn der Hauptstadt-Klub per Option fest verpflichten.

Im 4-2-3-1 oder 4-3-3 von Trainer Nenad Bjelica konnte er seine Qualitäten als Abräumer und unermüdlicher Arbeiter bestens einbringen. Zagreb wurde in dieser Saison kroatischer Meister und kam in der Europa League immerhin ins Achtelfinale.

In der Spielzeit 2017/18 überzeugte Sunjic so sehr, dass er im Mai 2017 erstmals für die kroatische A-Nationalmannschaft auflief und am Ende der Saison von Dinamo zurückgeholt wurde. Auch in der darauffolgenden Saison konnte Sunjic überzeugen. Mit der nun gesammelten Profi-Erfahrung wurde er bei Dinamo zur Stammkraft, in der Europa League durfte sich nun auch erstmals auf internationaler Bühne präsentieren.

In die Fußstapfen der eben Genannten konnte Sunjic nicht treten, er musste einen Umweg nehmen, um sich bei den Dinamo-Profis durchzusetzen. 2015 wurde Sunjic zunächst an Ligakonkurrent NK Lokomotiva Zagreb abgegeben, um dort Erfahrung auf Erstliga-Niveau zu erhalten. Der Plan ging voll auf: In seinen zweieinhalb Jahren bei Lokomotiva avancierte der damals so junge Sechser auf Anhieb zum Leistungsträger und später sogar zum Kapitän.

In den drei Jahren, in denen Sunjic in Birmingham spielte, veränderte sich jedoch nichts zum Guten. Platz 20, 18 und 20 waren die jeweiligen Endplatzierungen der "Blues", die damit jeweils knapp am Abstieg in die Drittklassigkeit vorbeischrammten.

Positiv ließ sich für Sunjic festhalten, dass er in all diesen Spielzeiten unabdingbarer Stammspieler war, in nur drei Jahren kam er auf 124 Liga-Einsätze, was für seine Konstanz und einen gesunden Körper spricht. "Es war eine harte Liga in England, 46 Spiele und zwei Pokalwettbewerbe", sagte er in einer Medienrunde.

Spielerisch aber waren es verlorene Jahre für den Kroaten. Im Fußball Birminghams, der von Abstiegskampf und fünf unterschiedlichen Trainern in drei Jahren geprägt war, konnte Sunjic seine Stärken kaum bis gar nicht einbringen. Ein Balleroberer ist schließlich nur so gut, wie das, was seine Mitspieler mit eben jenen Bällen anzufangen wissen. So schien er bei den Vereinsanhängern keine große Wertschätzung zu genießen, was sicherlich mit der hohen Ablösesumme verbunden war, die der Klub damals für ihn zahlte.