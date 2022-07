War es Vorahnung oder einfach nur Spaß? Als am Freitagmittag das Training der von Fußball-Regionalligist Energie Cottbus vorbei war, übten einige Spieler noch Elfmeterschießen. "Wenn das am Montag auch dazukommt, nehmen wir das gern mit", kommentierte anschließend Trainer Claus-Dieter Wollitz den Eifer seiner Spieler. Aber natürlich ist ihm klar, dass es schwer, sehr schwer werden wird, im DFB-Pokalspiel gegen den Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen diesen Punkt zu erreichen. "Ich denke, wir müssen nicht darüber reden, wer der Außenseiter ist und wer der Favorit. Aber im Pokal sind immer Überraschungen möglich", macht Wollitz sich und seinem Team Mut.

Am Montagabend empfängt Energie Cottbus den Bundesligisten Werder Bremen zur 1. Runde des DFB-Pokals. Dann wollen die Lausitzer für eine weitere Pokal-Überraschung sorgen, denn es wäre nicht die erste. Die bisherigen Sensationen in Bildern.

Cottbus, selbst sechs Jahre in der Bundesliga, spielt aktuell in der viertklassigen Regionalliga Nordost und hofft mittelfristig auf die Rückkehr in Liga drei. Am Montagabend aber kehrt die Bundesliga wieder in die Lausitz zurück. Das Spiel ist mit 20.000 Zuschauern praktisch ausverkauft. Am Freitagnachmittag gab es nur noch ein paar wenige Restkarten.

Cottbus ist heiß auf großen Fußball und hofft auf einen magischen Abend. "Wir wollen unser Publikum von Anfang an mitnehmen", kündigt Wollitz an. Und macht klar: "Wir wollen Werbung in eigener Sache machen. Und dazu gehört auch, dass wir zeigen wollen, dass wir Fußball spielen können."

2019 spielte der FC Energie zuletzt im DFB-Pokal. Damals gegen Rekordmeister Bayern München. Bei der 1:3 Niederlage zeigte die Wollitz-Elf damals erfrischenden, unbekümmerten Fußball. Und selbst Bayern-Torwart Manuel Neuer riebt sich seinerzeit die Augen und konnte nicht ganz glauben, dass ein Regionalligist zu so einer Leistung fähig war.