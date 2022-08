Holpriger Pflichtspiel-Auftakt für den 1. FC Union: Die Köpenicker sind in Chemnitz nur mit viel Mühe in die 2. Runde des DFB-Pokals eingezogen. Über weite Strecken des Spiels war der Bundesligist zu harmlos und jubelte erst in der Verlängerung.

Union Berlin müht sich in Chemnitz in die zweite Runde des DFB-Pokals

Spätestens seit dem Abgang von Spielmacher Max Kruse war in der Vorsaison an Unions 5-3-2-System mit drei Innenverteidigern, drei zentralen Mittelfeldspielern und zwei Sturmspitzen nichts mehr zu rütteln. In dieser Saison könnte sich das aus verschiedenen Gründen ändern, diese lassen sich gut mit der Szene nach Voglsammers Einwechslung erklären.

Mit Rückenschmerzen und neuen Gesichtern tritt Union Berlin die Reise zum Pokalspiel nach Chemnitz an. Dabei gehen sie zwar als klarer Favorit ins Spiel, der sächsische Rekord-Landespokalsieger wird es ihnen aber so schwer wie möglich machen.

Jordan Siebatcheu ist nicht Taiwo Awoniyi. Was klingt wie der trivialste Satz, hat direkte Auswirkungen auf den Fußball der Eisernen. Awoniyi ist am besten, wenn er viel Platz vor sich hat und in die Tiefe starten kann. Siebatcheu zeigte eine seiner Spezialitäten bei seinem Tor in Chemnitz: Mit dem Rücken zum Tor drehte er sich artistisch in der Luft und traf per Volley. Der 26-Jährige fühlt sich im Strafraum wohl und ist dank seines beeindruckenden Körperbaus (1,90 Meter, 90 Kilogramm) in der Lage, sich Platz zu verschaffen.

Seine starke Technik erlaubt es ihm, trotz wenig Platz zum Abschluss zu kommen. Damit er diese Stärken optimal ausspielen kann und sich nicht in deutlich tieferen Zonen beim Spielaufbau verausgabt, braucht es gute Zuspiele. Mit zwei Flügelstürmern an seiner Seite fühlt sich Siebatcheu besonders wohl – also in Formationen wie dem 5-2-3 in Chemnitz oder einem 4-3-3, das Union in der Vorbereitung bereits testete.