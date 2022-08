Jetzt live hören und im Ticker - Union Berlin will in Chemnitz seine Pflichtaufgabe im Pokal erfüllen

Mo 01.08.22 | 17:27 Uhr

Zum Start in die Spielzeit 2022/23 trifft Union Berlin auf den Chemnitzer FC. In der 1. Runde des DFB-Pokals will die Mannschaft eine neue Erfolgsserie starten. In der Vorsaison stießen die Köpenicker bis ins Halbfnale vor.

In der ersten Runde der diesjährigen DFB-Pokal-Saison tritt der 1. FC Union beim Chemnitzer FC an. Die Köpenicker sind am Montag (18:01 Uhr) beim Viertligisten klarer Favorit, unterschätzen will Union die von Ex-Bundesliga-Profi Christian Tiffert trainierten Sachsen aber nicht.

An die vergangene Pokal-Saison anknüpfen

Das Team von Trainer Urs Fischer will an den Erfolg der vergangenen Pokal-Spielzeit anknüpfen. Dort siegten sich die Unioner von Runde zu Runde - und fast hätte das Team das Finale im Olympiastadion erreicht. Erst im Halbfinale gegen RB Leipzig war letztlich Schluss. Nun vollzog sich in der Sommerpause der alljährliche Umbruch im Union-Kader. Zehn neue Spieler kamen, Leistungsträger wie Grischa Prömel und Taiwo Awoniyi sind weg. Trotzdem machte das Team in der Vorbereitung schon wieder einen guten Eindruck. Nach dem Pflichtspiel-Auftakt im Pokal kommt am kommenden Wochenende Hertha BSC am ersten Bundesliga-Spieltag in die Alte Försterei. Der Stadtrivale schied in Braunschweig bereits aus dem Pokalwettbewerb aus.

