Regionalliga Nordost | 9. Spieltag - TeBe feiert ersten Saisonsieg - BFC spielt unentschieden

Sa 15.10.22 | 18:32 Uhr

Bild: imago/Sebastian Räppold/ Matthias Koch

Tennis Borussia hat den ersten Sieg der Saison gefeiert. Die Berliner setzten sich mit 4:3 (3:1) gegen Germania Halberstadt durch. Nach acht sieglosen Spielen gelingt TeBe der Befreiungsschlag gegen den direkten Konkurrenten aus Halberstadt.

Furioser Start für TeBe - 3:0 nach 17 Minuten

Tennis Borussia ging als Tabellenletzter in diese Partie. Nach acht Spielen konnten die Berliner bislang nur einen Punkt in der Regionalliga Nordost holen. Nach nur fünf Minuten brachte der 20-jährige Louis Wagner TeBe in Führung. Julien Damelang konnte in der 15. Minute erhöhen. Nur zwei Minuten später traf Mert Sait zum zwischenzeitlichen 3:0. In der 31. Minute verkürzte dann Julien Masson für Halberstadt auf 1:3. Die zweite Halbzeit begann nicht so torreich wie die Erste. Tennis Borussia musste sich bis zur 73. Minute gedulden. Dann erhöhte Mert Sait mit seinem zweiten Saisontor auf 4:1. Anschließend geriet TeBes Abwehr ins Wanken und Halberstadt konnte innerhalb von nur vier Minuten (84. und 88.) durch Tore von Sothen und van der Werff auf 3:4 aufschließen. Tennis Borussia konnte aber dem Schlussspurt von Halberstadt standhalten und den ersten Saisonsieg feiern.

BFC spielt Unentschieden in Greifswald

Der BFC ist derweil in Greifswald nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Abu-Bakarr Kargbo brachte Greifswald in der 23. Minute in Führung. Dynamo ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und glich nur drei Minuten später (26.) aus. Der defensive Mittelfeldspieler Leonidas Tilidius machte sein erstes Saisontor für die Berliner. Der BFC Dynamo steht nach neun Spielen auf Platz elf in der Tabelle der Regionalliga Nordost. Dynamo hat bislang vier Mal unentschieden gespielt, drei Mal verloren und zwei Mal gewonnen.

Viktoria verliert gegen Erfurt

Viktoria Berlin verlor vor 741 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 1:2 gegen Rot-Weiß Erfurt. Nach einer zähen Anfangsphase kamen die Gäste aus Thüringen besser ins Spiel. Aaron Manu brachte Erfurt in der 34. Minute mit seinem ersten Saisontor in Führung. Mit 0:0 ging es in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff traf Mergel (53.) zum 2:0 für Erfurt. Fatih Baca schoss in der 68. Minute das 1:2 für Viktoria Berlin. Viktoria fand dann besser ins Spiel, konnte aber nicht mehr ausgleichen. Damit ist Viktoria nach neun Spielen auf dem vierzehnten Tabellenplatz.