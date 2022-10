Die Eisbären Berlin haben in der DEL eine Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen das bisherige Tabellenschlusslicht Bietigheim Steelers verlor der deutsche Meister nach einer schwachen Leistung mit 2:4 (2:2, 0:0, 0:2) und beendete damit die kurze Erfolgsserie von drei Siegen in Folgen. Die zwei Tore von Giovanni Fiore und die Rückkehr von Nationalspieler Leonhard Pföderl reichten dabei nicht, um die Niederlage abzuwenden.

Vor 9.521 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof gingen die Berliner im Powerplay durch Fiore früh in Führung. Doch auch die Bietigheimer wussten ihre Überzahlsituationen auszunutzen und glichen mit einem Mann mehr auf dem Eis erst durch Teemu Lepaus aus, bevor der ehemalige Eisbären-Profi Daniel Weiß dann für die Gästeführung sorgte.

Zwar konnte Fiore noch im ersten Drittel mit seinem zweiten Treffer für das 2:2 sorgen, dann taten sich die Eisbären gegen den Tabellenletzten allerdings extrem schwer und kamen kaum noch zu guten Offensivaktionen. Im Schlussabschnitt war es dann wieder der Ex-Berliner Weiß, der die Bietigheimer erneut in Führung brachte. Kurz vor der Schlusssirene gingen die Hausherren dann voll in die Offensive und nahmen ihren Goalie Tobias Ancicka vom Eis, was allerdings letztlich zum vierten Tor der Gäste durch Benjamin Zientek führte.