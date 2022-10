Das Ausscheiden des amtierenden deutschen Eishockey-Meisters hatte bereits vor der Partie festgestanden. Dennoch starteten die Gäste aus Berlin in Tschechien mit viel Druck ins Spiel. In der CPP Arena von Hradec Kralove war es Zach Boychuk, der die Eisbären im ersten Drittel mit 1:0 in Führung brachte. Lange hielt diese anschließend allerdings nicht: Lediglich 19 Sekunden später erzielte Mountfields River Rymsha den Ausgleich.

In der Folge entwickelte sich ein schnelles Spiel, in dem sich allerdings keine der beiden Mannschaften wirklich vielversprechende Chancen herausspielte. So dauerte es bis in die 28. Minute, ehe Matt White die Berliner mit seinem Treffer zum 2:1 erneut in Front brachte. Diesmal fiel der Ausgleichstreffer zwar nicht sofort, allerdings dennoch auf aus Eisbären-Sicht ärgerliche Art und Weise: In doppelter Unterzahl traf Radovan Pavlik zum 2:2 (30. Minute).

Der Schlussabschnitt wurde dann deutlich und gehörte ohne jeden Zweifel den Gastgebern. Mountfield steigerte sich Stück für Stück immer weiter und erzielte im letzten Drittel gleich sechs Treffer gegen überforderte Eisbären. Die Torschützen waren Kevin Klima (45. Minute), erneut Pavlik (48.), Lukas Pajer (50. & 54.), Oliver Okuliar (51.) und Jan Vesely (58.). Die Eisbären beenden die Gruppenphase in der Gruppe G mit zwei Siegen aus sechs Spielen auf dem dritten Rang.