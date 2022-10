In der Fußball-Regionalliga Nordost unterlag der SV Babelsberg 03 am Donnerstagabend überraschend dem BFC Dynamo mit 1:2. Für die Potsdamer war es die erste Niederlage dieser Saison im zehnten Spiel. Dabei machte Babelsberg zu Beginn ordentlich Druck, führte nach dem zweiten Eckball nach erst zwei gespielten Minuten bereits mit 1:0.

Der verdiente Ausgleich gelang letztlich Cedric Euschen in der 33. Spielminute aus der Distanz. Nach dem Seitenwechsel fehlten zunächst zwingende Offensivaktionen, bevor nach gut 70 gespielten Minuten die Berliner auf den Führungstreffer drängten. Euschen vergab per Kopf, bevor zehn Minuten später Amar Suljic den Ball nach einem Traumpass von Marvin Kleihs am Babelsberger Torwart vorbeizirkelte und zum 2:1-Endstand traf. Beide Spieler waren zuvor eingewechselt worden.

In den Schlussminuten drückte nur noch der BFC. Dynamo klettert damit in der Tabelle nach oben auf Platz Neun. Die Babelsberger halten ihren zweiten Platz. Somit könnte der Berliner AK seine Tabellenführung am Sonntag in Meuselwitz ausbauen.