Die Basketballer von Alba Berlin haben in Göttingen ihr erstes Bundesliga-Spiel der Saison verloren. Am Sonntagnachmittag unterlag die Mannschaft von Israel Gonzalez 95:96 bei der BG Göttingen (20:20, 25:23, 26:27, 25:25). Für die Berliner war es das vierte Spiel in acht Tagen. Jaleen Smith war mit 17 Punkten Albas bester Werfer.

So blieb es bis zum Ende weiter eng. Die Entscheidung fiel erst in den letzten Sekunden, als Yovel Zoosman den entscheidenden Wurf vergab.

Erst Mitte des ersten Viertels kam mehr Spielfluss auf. Den Göttingern gelangen drei erfolgreiche Dreier. So lag Alba plötzlich 7:13 zurück. In den ersten beiden Vierteln lief der amtierende Meister immer wieder einem knappen Rückstand hinterher. Zu viele technische Fehler führten immer wieder zu Berliner Ballverlusten.

Durch die Niederlage fällt Alba Berlin hinter den FC Bayern und die Telekom Baskets Bonn auf den dritten Tabellenplatz. Die Bayern haben allerdings schon acht Spiele absolviert, Bonn und Berlin jeweils sieben. In der Bundesliga ist kein Team mehr ungeschlagen.

Als nächstes sind die Berliner am Donnerstag in der Euroleague gefragt (1. Dezember, 18:30 Uhr). Dann empfangen sie Barcelona in der Arena am Ostbahnhof. Und danach geht es erneut nach Niedersachsen. Im Pokal-Viertelfinale am nächsten Sonntag heißt der Gegner wieder BG Göttingen (4. Dezember, 20:30 Uhr).