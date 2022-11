Die Frauen von Alba Berlin feierten in der Basketball-Bundesliga gegen die MBC Lions Halle einen umjubelten 68:55-Heimsieg. Beste Werferin für Alba war Deeshyra Thomas mit 16 Punkten.

Es war ein besonderes Spiel für Albas Basketballerinnen in der Sömmeringhalle in Berlin-Charlottenburg. Erstmals seit 25 Jahren spielte eine Alba-Mannschaft wieder dort, wo für den Verein einst alles begann. Vor ansprechender Kulisse mit 1.546 Basketball-Fans erwischten die Alba-Damen einen guten Start und lagen schnell mit 8:2 in Führung. Im weiteren Verlauf ließ der Flow in der Offensive deutlich nach bei den Berlinerinnen, während die Gäste immer besser in die Partie kamen. So ging es mit einem 11:17-Rückstand in die erste Viertelpause.