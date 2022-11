Der FC Energie Cottbus muss am 13. Spieltag sein Fußballspiel in der Regionalliga Nordost ohne Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz absolvieren. Der Cottbuser Cheftrainer hatte am Sonntag beim Auswärtssieg (3:1) gegen den Aufsteiger Greifswalder FC seine vierte Gelbe Karte bekommen und ist dadurch für ein Spiel gesperrt.

Bereits in den Partien gegen Luckenwalde, Jena und Viktoria Berlin sah Claus-Dieter Wollitz Gelb. Zu den vier Verwarnungen äußerte sich der Energie-Trainer in der "Lausitzer Rundschau", dass diese Regel eingeführt worden sei, damit die Schiedsrichter ein Mittel in der Hand hätten, um sich durchzusetzen. "Ich kann es aber nicht über mich ergehen lassen, wenn permanent krasse Fehlentscheidungen gegen mein Team getroffen werden."