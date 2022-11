Die Volleyballerinnen vom SC Potsdam haben ihre Siegesserie in der Volleyball-Bundesliga fortgesetzt. Am Mittwochabend gewannen die Potsdamerinnen ihr Heimspiel gegen die Ladies in Black aus Aachen über weite Strecken ohne große Mühe glatt mit 3:0 (25:20, 25:18, 25:20). Durch den vierten Sieg im vierten Saisonspiel bleibt der SC Potsdam nicht nur ungeschlagen, sondern übernimmt auch die Tabellenspitze.