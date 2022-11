Hertha-Trainer Sandro Schwarz gab in Klagenfurt vielen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance, sich von Beginn an zu präsentieren, darunter Philip Sprint im Tor, Sonny Ziemer, Vladimir Darida, Kevin-Prince Boateng und Nader El-Jindaoui, der sein Profi-Debüt im Dress der Blau-Weißen feierte.

1860 München fand zunächst besser in die Partie und kam vor allem durch ihren umtriebigen Offensivspieler Martin Kobylanski immer wieder zu gefährlichen Situationen. In der 20. Minute ging 1860 schließlich in Führung, als Kobylanski schön auf Vrenezi durchsteckte und der aus acht Metern Hertha-Keeper Sprint mit seinem Flachschuss keine Chance ließ. Es war so etwas wie der Wachmacher für die Hertha. Ejuke scheiterte danach schön freigespielt an 60-Torwart Hiller (25.) und Uremovic beförderte den folgenden Eckball an die Latte (26.). In der 40. Minute traf Hertha-Stürmer Wilfried Kanga dann eher zufällig zum 1:1, als Ejuke unfreiwillig mit der Hacke vorlegte.