Die Träume von Hertha BSC nach einem neuen Stadion haben in den vergangenen Monaten neue Hoffnung bekommen. In der Sitzung des Sportausschusses zeigt sich aber: Viel Konkretes tut sich noch nicht. Auch die Dialogbereitschaft wirkt fragil.

In der Sitzung beschäftigte sich der Ausschuss mit den Plänen von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Hertha BSC, einen Stadionbau am sogenannten Lindeneck zu forcieren.

Die Expertenkommission des Berliner Senats, die sich mit der Machbarkeit eines Stadionneubaus von Hertha BSC auf dem Olympiagelände beschäftigt, ist am Donnerstag zum ersten Mal zusammengekommen. Das sagte Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini (SPD) in der Sitzung des Sportausschusses am Freitag.

Im Anschluss lobten die Betroffenen immerhin die neue Dialogbereitschaft - und das ist wohl das, was diesen Anlauf von den bisherigen Vorstößen nach einem neuen Stadion unterscheiden könnte. Sowohl die Vorsitzende des Reitvereins Angela Riesslack als auch Johannes Zurl von der Anwohnervertretung gaben an, bislang nicht ausreichend in Gespräche eingebunden worden zu sein. Herthas Geschäftsführer Thomas Herrich kündigte an, dies verändern zu wollen.

Auch wenn hinterher alle betonten, es gehe nur gemeinsam, bleiben die bekannten Konflikte bestehen: Die Positionen von Anwohnern und des Reitvereins sind seit Monaten bekannt. Beide sprachen sich erneut gegen einen Stadionbau an der von Hertha und dem Senat favorisierten Position aus. Der Reitverein, weil er sein Gelände nicht verlassen will und keine geeignete Ausweichfläche sieht, die Anwohnergemeinschaft unter anderem aus Gründen des Lärmschutzes.