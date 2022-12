Wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am frühen Nachmittag auf seiner Webseite mitteilte, ist die Partie eines von zahlreichen Spielen des 17. Spieltages, die aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen abgesagt wurde. Da auch die Partie von Rot-Weiß Erfurt gegen Altglienicke abgesagt wurde, geht Energie Cottbus als Tabellenführer in die Winterpause.

Das ursprünglich für den kommenden Sonntag angesetzte Heimspiel der Fußballer vom FC Energie Cottbus gegen Chemie Leipzig in der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Mittwoch abgesetzt.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten Spielabsagen in der Regionalliga Nordost im Raum gestanden. Wegen verschneiten Plätzen, auf denen dazu der Rasen gefroren ist, konnte Energie Cottbus beispielsweise zuletzt nicht auf seinen Spielfeldern trainieren. Für Mittwoch wurde das Training so in eine Turnhalle verlegt.

Da Rasenheizungen und deren Einsatz in der Regionalliga Nordost keine Pflicht sind, mangelt es bei vielen Klubs an Möglichkeiten, ihre Plätze in den Tagen bis zum kommenden Wochenende bespielbar zu machen.