Titelkämpfe in Finnland

Do 26.01.23 | 21:34 Uhr

Bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften im finnischen Espoo haben die Berliner Paarläufer Annika Hocke und Robert Kunkel die Bronzemedaille gewonnen. Das Duo aus der Hauptstadt platzierte sich hinter den beiden italienischen Paaren Sara Conti/Niccolo Macii und Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini. Für Hocke und Kunkel ist es bereits der zweite Titel in diesem Jahr. Anfang Januar waren sie gemeinsam deutsche Meister geworden.

Ohne Medaille blieben hingegen Alissa Jefimowa aus Oberstdorf und ihr Partner Ruben Blommaert aus Berlin. Sie konnten ihren dritten Platz nach dem Kurzprogramm in der darauffolgenden Kür nicht behaupten und fielen auf Rang vier zurück.

Das Teilnehmerfeld in Espoo war in diesem Jahr etwas ausgedünnt. Wegen des Angriffkrieges in der Ukraine waren die drei russischen Paare, die bei der letzten EM alle Medaillen gewonnen hatten, nicht zum Start zugelassen.