Kunkel: Das war unser erster Titel und noch einmal ein guter Selbstvertrauen-Booster und eine gute Bestätigung vor der EM. Natürlich ist es international aber nicht ganz vergleichbar, weil bei nationalen Meisterschaften immer ein bisschen besser bewertet wird. Wir waren mit unserer Leistung aber größtenteils zufrieden. Wir waren im November lange krank und mussten uns deswegen noch mal an das Turnier heranarbeiten. Wir haben die Deutschen Meisterschaften als Zwischenetappe und Generalprobe für die EM genutzt. Wir haben jetzt noch an Kleinigkeiten gearbeitet und können nächste Woche noch einen draufsetzen.

Kunkel: Wir verlassen einen Wettkampf zufrieden, wenn wir mit der Leistung zufrieden sind. Welche Platzierung dann am Ende dabei rauskommt, liegt nicht in unserer Hand.

Hocke: Naja, es ist ja in diesem Jahr etwas anders als sonst: Weil die russischen Athleten nicht dabei sind, gilt man quasi schon automatisch als Medaillen-Kandidat. Das Teilnehmerfeld ist schon sehr klein. Wir haben aber auch sehr gute Leistungen gezeigt in dieser Saison, deswegen ist das schon im Hinterkopf. Wir versuchen aber, uns nicht zu sehr auf die Medaille oder die Medaillenfarbe zu konzentrieren. Wir wissen eben, dass eine Medaille nur dann drin ist, wenn man gut läuft. Wir haben uns als Ziel gesetzt, zwei fehlerfreie Programme zu laufen, zu zeigen, wie gut wir geworden sind und insbesondere mit dem Kurzprogramm auch Spaß zu verbreiten.

Kunkel: Den hundertprozentigen Vergleich haben wir nicht, weil wir ja in Russland nicht waren. Ich würde aber sogar sagen, dass Bergamo vielleicht sogar die bessere Option war. Selbst wenn Russland wieder eine Alternative werden würde, würden wir da wohl nicht drauf zurückkommen. Wir sind sehr zufrieden - mit unserem Team und den Sportlern, mit denen wir trainieren. Wir hätten vorher gar nicht gedacht, dass es so gut wird, weil es eben eigentlich nur die zweite Wahl war.

Apropos Russland: Eigentlich wollten Sie Ihre Vorbereitung dort absolvieren, weil Sie aber Sportsoldaten sind, dürfen Sie im Moment nicht in das Land einreisen. Deshalb waren Sie im Trainingslager in Bergamo. Gab es dort im Vergleich zu Russland Nachteile?

Neben Ihnen ist mit Alisa Efimova und Ruben Blommaert noch ein weiteres deutsches Paar bei der EM dabei. Wie groß ist die interne Konkurrenz?

Hocke: Nicht so groß. Natürlich wissen wir, dass sie da sind, aber bei Europa- und Weltmeisterschaften guckt man eher auf die internationale Konkurrenz. Beziehungsweise guckt man im Idealfall gar nicht auf die anderen, sondern nur auf sich selbst (lacht). Das ist auch im Paarlauf etwas einfacher, weil man eben immer einen Partner an der Seite hat. Wir müssen und wollen uns schon genug aufeinander konzentrieren. Es ist also am besten, den Blick gar nicht so weit wegschweifen zu lassen.

Kunkel: Mal angenommen, man wird Fünfter oder auch Dritter: Dann ist es egal, ob zwei deutsche oder zwei italienische oder wer auch immer vor einem ist. Da wir auch nicht mit ihnen trainieren und bei den Deutschen Meisterschaften nicht auf sie getroffen sind, ist der Blick verloren gegangen. Wir haben jeden Tag drei italienische Paare, gegen die wir trainieren, und die haben wir direkt vor Augen.