Vom Fast-Abstieg bis zur Premiere in der Europa League haben die regionalen Fußballvereine in diesem Jahr alles erlebt. Trainer-Legende Eduard Geyer schaut im Interview auf das Jahr von Hertha, Union und Energie Cottbus zurück.

Niederlechner spielt seit 2019 in der Augsburg und erzielte in 89 Ligapartien 23 Treffer. In dieser Saison traf er in 14 Bundesliga-Spielen viermal. Bereits im vergangenen Winter hatte der Stürmer ein Angebot von Chicago Fire aus der US-Profiliga MLS über drei Jahre erhalten. Der FC Augsburg ließ ihn damals aber nicht ziehen.