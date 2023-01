Die deutschen Handballer mit Füchse-Spieler Paul Drux sind mit dem erhofften Auftaktsieg gegen einen früheren Angstgegner in die Weltmeisterschaft gestartet. Im Duell mit Asienmeister Katar setzte sich die über weite Phasen souverän agierende DHB-Auswahl am Freitag mit 31:27 (18:13) durch und hat damit beste Chancen auf den angepeilten Einzug in die Hauptrunde.

In der zweiten Halbzeit zeigte Gislasons Team nach einem guten Auftritt im ersten Durchgang zunächst ein ganz anderes Gesicht, als für einige Minuten kaum etwas zusammenlief. Die zahlreichen Patzer und Fehlwürfe ließen Katar wieder herankommen, ehe sich die DHB-Auswahl noch einmal aufraffte und den Sieg sicherte.

Insgesamt war es aber ein solider Auftritt der deutschen Mannschaft. Die Defensive stand weitgehend sicher, vor allem Torhüter Wolff fand stark in die Partie. Die Angriffe lenkte der schon in der Vorbereitung starke Knorr. Egal, was der Regisseur mit dem Ball machte, es war in den allermeisten Fällen etwas Gutes. Der 22-Jährige leitete ein und legte vor, und wenn mal kein Anspielpartner zu finden war, hämmerte er die Bälle aus dem Rückraum selbst ins Tor.