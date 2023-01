Spring- und Dressurreiten in Brandenburg - Was Sie über das Reitturnier in Neustadt/Dosse wissen müssen

Mi 11.01.23 | 16:12 Uhr

Bild: picture alliance / Bernd Settnik

Ab Donnerstag findet zum 21. Mal das CSI Neustadt/Dosse statt. Das Reitturnier geht mit einer Neuerung an den Start, trotz finanziell schwieriger Umstände. Alles zu den Highlights und zur Zukunft des Turniers.

Zwei Jahre lang konnte das CSI Neustadt/Dosse coronabedingt nicht stattfinden. Vom 12. bis 15. Januar versammeln sich nun wieder nationale und internationale Reitsportler in Brandenburg. "Die Atmosphäre ist hier sehr besonders", sagt Lokalmatador Felix Ewald, "alle Reiter haben es vermisst." rbb|24 beantwortet vor dem Turnierstart die wichtigsten Fragen.

Welche Wettbewerbe gibt es?

Insgesamt 22 Springprüfungen finden für Profis und Amateure statt. Die Höhepunkte sind der Preis der Deutschen Kreditbank AG am Samstag (16 Uhr) und der Große Preis der Vermögensverwaltung Herbert Ulonska am Sonntag (14:30 Uhr). "Da geht es auch um Weltranglistenpunkte", erklärt Ulonka, der auch Direktor des Turniers ist.

Was ist neu in diesem Jahr?

Neben dem klassischen Springreitturnier ist in diesem Jahr auch erstmals der Bereich Dressur in Neustadt/Dosse vertreten, "eine internationale Drei-Sterne-Tour und eine kleinere nationale Tour", so Ulonska.

Auf welche Höhepunkte können sich die Zuschauer freuen?

Am Freitag findet das "Jump and Drive" statt, bei dem die Reiter erst mit dem Auto fahren und danach reiten. "Diese Prüfung ist sehr beliebt, auch wenn sie eigentlich gar nicht so hochwertig ist", sagt Ulonska mit einem Lachen. Danach findet noch das Barrierespringen statt, bei dem die Springreiter über immer höhere Hindernisse springen müssen. "Freitag ist ein bisschen unter dem Motto Show und Jumping", fasst der Turnierleiter zusammen.

Wer sind die bekanntesten Teilnehmer?

Am Start sind unter anderem Europameister André Thieme, WM-Reiter Lars Bak Andersen aus Dänemark und Alexa Stais aus Zypern, die für den Stall Michaels-Beerbaum antritt. Auch der einstige Welt- und Europameister Carsten-Otto Nagel geht gemeinsam mit Ehefrau Mylene in Neustadt/Dosse an den Start. Auch zahlreiche Brandenburger Reiter sind dabei, darunter Felix Ewald. Der Mann aus Neustadt/Dosse will den Heimvorteil nutzen und freut sich darauf, dass ihm viele Bekannte die Daumen drücken. Und er sieht noch einen weiteren Trumpf: "Für die Pferde ist es viel weniger Stress. Sie haben die gewohnte Umgebung und gehen viel entspannter in den Arbeitsablauf rein."

Gibt es noch Karten und was kosten die?

Es gibt für alle vier Turniertage noch Tickets, am Donnerstag und Sonntag sogar schon ab 4 Euro. Die Veranstalter haben die Preise gegenüber dem letzten Turnier 2020 nicht erhöht. Turnierleiter Ulonska rechnet für das Event insgesamt mit 7.000 bis 9.000 Zuschauern.

Wie sieht die Zukunft des Events aus?

"Es wächst in Neustadt/Dosse", erklärt Herbert Ulonska zufrieden. Denn im August ist ein Dressurturnier am Standort geplant - "sogar vier Sterne". Das Turnier am Wochenende soll dafür schon mal Aufmerksamkeit bringen. Aber auch für die Region hat das Event eine große Bedeutung. "Dadurch, dass die Reiter und Besitzer untergebracht werden müssen, haben wir eine volle Auslastung der Hotels", sagt der Turnierdirektor und ergänzt: "Dieses Turnier bringt neue Kundschaft zum Haupt- und Landesgestüt. Die Pferde werden hier ausgebildet und natürlich auch angeboten. Zucht und Sport kommen hier zusammen." Doch finanziell befindet sich die einzige internationale große Veranstaltung im Reitsport in der Region in schwierigen Verhältnissen. "Es gibt nicht so viele Sponsoren in der Region", beklagt Ulonska. 300.000 Euro beträgt der Etat des Turniers, etwa ein Sechstel davon wird von den Eintrittsgeldern abgedeckt. Einen Teil trägt auch Herbert Ulonska mit seiner Vermögensverwaltung bei, um "auf eine schwarze Null zu kommen" - aus Leidenschaft für den Pferdesport.

