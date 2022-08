Mit vielen Rennen, einem bunten Rahmenprogramm und illustren Gästen ist auf der Rennbahn Hoppegarten am Wochenende der 200. Geburtstag des deutschen Galoppsports gefeiert worden. Es war eine Jubiläumsparty in einer Zeit, in der der Reitsport zunehmend in der Kritik steht. Zahlreiche Skandale und die wiederkehrende Frage nach dem Pferdewohl haben ihn in den vergangenen Monaten und Jahren in die Bredouille gebracht. Grund genug, sich mit der Biologin und Pferde-Expertin Kathrin Kienapfel einmal über seine Zukunft zu unterhalten.

Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren der Fokus der Bevölkerung im Pferdesport immer mehr auf das Tierwohl geht. Dadurch werden jetzt auch Missstände stärker wahrgenommen und kritisiert – gerade bei Turnieren. Aus meiner Sicht gab es in den letzten zwei Jahren eine erhöhte Dichte an unschönen Vorfällen, kaum noch ein großes Turnier ohne negative Schlagzeilen, zum Beispiel rund um die Weltreiterspiele, Stichwort Fünfkampf. Wir haben hier gerade einen unheimlichen Imageverlust und da sollten die Reiter langsam wach werden.

Ich sehe in meinem beruflichen Fokus vor allem, dass in der Einwirkung der Reiter auf ihre Pferde nicht immer alles optimal läuft. Vor allem sehe ich Probleme, wie das (metallische) Gebiss im Pferdemaul durch teils starken Zügelzug benutzt wird, um bestimmte Kopfpositionen oder Bewegungen zu erreichen. Aber auch der generelle Umgang beim Reiten, der nicht immer frei von negativen Emotionen und somit zum Beispiel mit der starken Benutzung von Sporen und Gerte einhergeht. Gutes Reiten ist unauffällig und harmonisch, und wenn ein Pferd ständig mit dem Schweif wedelt, man ständig die Zunge oder Zähne sehen kann, dann stimmt etwas nicht. Dass es hier häufig Probleme gibt, ist klar wissenschaftlich dokumentiert.

Würden Sie sagen, dass Reiter die Signale ihrer Pferde zu oft ignorieren?

Ich glaube, dass eine Mehrzahl der professionellen Reiter ihre Pferde von Herzen lieben – Unmutsanzeichen werden einfach nicht als solche gewertet. Ich behaupte also, es wird eher selten bewusst der Partner ignoriert. Viel zu häufig wird hier leider dann bei dem Ansprechen solcher Vorfälle relativiert, weil Leistungssport in den Augen vieler Reiter durch die körperlichen Herausforderungen nicht ohne Unmut geht, der zu Beispiel als Konzentration oder Anstrengung gewertet wird. Pferde können und sollen aber Spaß an ihren Aufgaben haben- oder diese zumindest verstehen, so steht es in jedem Regelwerk auch festgeschrieben. Negative Emotionen haben am Pferd ebenfalls nichts verloren, auch nicht im Reitsport. Auch das ist eigentlich klipp und klar in den Regeln des Sportes festgelegt, um die Tiere zu schützen.

Wie kann es trotz dieser Regeln immer wieder zu Problemen kommen?

Das ist ein großes und vielfältiges Thema. Ein Grund mag zum Beispiel in einem zu großen sportlichen Ehrgeiz und Leistungsdruck liegen. Natürlich geht es auch um hohe Preisgelder und Medaillen. Man stelle sich vor, ein Reiter steht in einem olympischen Finale und sein Pferd ist nicht 100% fit, ohne direkt krank zu sein. So eine Grenz-Situation führt natürlich zu Konflikten. Von außen lässt sich einfach sagen, dass Pferd und Reiter dann eben einfach nicht antreten sollen. Gleichzeitig hat der Reiter aber vielleicht 15 Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Das sind schwierige Entscheidungen. Ich habe aber das Gefühl, dass der breite Druck der Öffentlichkeit zuletzt doch einen positiven Effekt auf die Reitszene hatte.