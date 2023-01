Den Volleyballerinnen des SC Potsdam ist ein historischer Sieg gelungen. Die Brandenburgerinnen setzten sich bei Crvena Zvezda Belgrad am Donnerstagabend im Tiebreak durch. Das 3:2 (21:25, 25:21, 25:17, 23:25, 15:9) bedeutete den ersten Erfolg im dritten Champions-League-Spiel der laufenden Saison und gleichzeitig den ersten überhaupt in der Vereinsgeschichte.

"Wir treten bei Crvena Zvezda an, um zu punkten", hatte Sportdirektor Toni Rieger vor der Abreise nach Serbien gefordert. Und die Potsdamerinnen lieferten dank einer starken Mannschaftsleistung ab. Zunächst drehten sie einen 0:1-Satzrückstand, ließen sich dann vom 2:2-Ausgleich nicht beirren und gewannen deutlich im Tiebreak.

Der SC Potsdam ist durch den Sieg Dritter hinter VakifBank Istanbul und Igor Gorgonzola Novara, den dominierenden Teams der Gruppe C. Der Erfolg in Belgrad war somit ein wichtiger Schritt zum Zwischenziel. Der SCP will sich in der starken Gruppe durch Platz drei die Teilnahme am zweitklassigen CEV-Cup sichern.