Die Basketball-Damen von Alba Berlin haben in der Bundesliga bei den Rutronik Stars Keltern mit 62:87 (37:47) verloren. Nach einem guten Start in die Partie und guten Aktionen in der Offensive lagen die Alba-Damen sogar nach zehn Minuten mit 25:18 in Führung. Doch die Damen aus Keltern zeigten dann im zweiten Viertel, warum sie in der DBBL-Tabelle auf Platz 2 stehen und zogen Alba vor allem in der Defensive den Zahn.