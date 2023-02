Keine Medaillen für die deutschen Turner am zweiten Finaltag in der Lausitz-Arena

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) ist am zweiten Finaltag beim 46. Turnier der Meister in Cottbus ohne Medaille geblieben. Für das beste Ergebnis sorgte Weltcup-Debütantin Anna-Lena König aus Karlsruhe als Fünfte am Boden. Zwei sechste Plätze steuerten Lokalmatador Tom Schultze vom SC Cottbus am Sprung und Nils Dunkel (SV Halle) am Barren bei.

Am ersten Tag hatten Meolie Jauch vom MTV Stuttgart am Stufenbarren und Milan Hosseini von der TG Böckingen am Boden jeweils Silber gewonnen.