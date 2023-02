Zweimal Silber für deutsche Turner in Cottbus

Am ersten Finaltag des 46. Turniers der Meister in Cottbus gab es für den Deutschen Turner-Bund (DTB) zwei Podiumsplätze zu feiern. Meolie Jauch vom MTV Stuttgart und Milan Hosseini von der TG Böckingen gewannen am Samstag jeweils Silber.