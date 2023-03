Torsten Neumann Berlin Samstag, 11.03.2023 | 13:16 Uhr

Muss man das, dass beide Vereine einem am Herzen liegen?

Mal ehrlich: ich war über 10 Jahre Dauerkartenbesitzer und seit 2018 nicht mehr.

Wenn ich Clowns sehen will, gehe ich in den Zirkus und das Kabarett ist in den Wühlmäuse besser. Und preiswerter.

Also, sag mir Gründe den BCC777 ins Herz zu schließen?

Sollte der Verein sich je wieder daran erinnern, was Kampfgeist, Siegeswillen, Sportlichkeit heißt und sich zu einem wirklichen Kollektiv verschmolzen haben, dann ......

Gott sei Dank, wird das nie eintreffen.