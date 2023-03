Union Berlin vor dem Europa-League-Achtelfinale - Bereit für die Revanche

Mi 08.03.23 | 18:03 Uhr

Bild: IMAGO / Jan Huebner

Am Donnerstag kommt es zum Wiedersehen von Union Berlin und Royale Union Saint-Gilloise. Die Belgier werden ein schwer zu knackender Gegner für die Mannschaft von Urs Fischer - doch im Heimspiel hat Union noch eine Rechnung offen. Von Patrick Richter

Das Thema vor dem Spiel

Wettbewerbsübergreifend blieb Union Berlin in vier der letzten fünf Spiele ohne Torerfolg, zuletzt dreimal in Folge. Union-Trainer Urs Fischer erkennt in den trüben Nullnummern allerdings auch Lichtblicke. "Nehmen wir das letzte Spiel gegen Köln: Wir hatten 26 Flanken. Das bedeutet, du bist im letzten Drittel, am Strafraum. Das bedeutet, dass du doch einiges richtig gemacht hast, wenn du überhaupt zum Flanken kommst", betonte er. Dennoch stand am Ende die Null. "Das ist dann im letzten Drittel eine Notwendigkeit. Da ist es eng, da hat es viele Spieler, da musst du präzise sein. Da gilt es anzusetzen", sagte Fischer. Auch ohne jüngste Erfolgserlebnisse werden die Köpenicker auf Sieg spielen. "Wir versuchen natürlich, dieses Spiel zu gewinnen, ich glaube, das wäre eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel", sagte Fischer. Trotzdem könnte man natürlich nicht absehen, wie das Spiel verlaufen wird. "Vielleicht musst du auch mit einem Unentschieden leben."

IMAGO / Matthias Koch Vor dem Achtelfinale in der Europa League - Was Union aus den Gruppenspielen gegen Union Saint-Gilloise lernen kann Im Achtelfinale der Europa League trifft der 1. FC Union mit Royale Union Saint-Gilloise auf einen alten Bekannten. Die Gruppenspiele deuten auf einen defensiven Gegner hin. Das Kombinationsspiel wird entscheidend sein. Von Till Oppermann

Der Gegner

Aus den beiden Gruppenspielen (0:1, 1:0) gegen die Belgier habe man bei Union Berlin seine Schlüsse gezogen, sagte Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz. "Natürlich haben wir die beiden Spiele noch mal analysiert und den Jungs Szenen gezeigt. Da kannst du einiges mitnehmen." Vor allem sei das eine "sehr kompakte Fünferkette" von Saint-Gilloise. Diese sei "gut organisiert, mal ein bisschen höher stehend, mal ein bisschen tiefer stehend", sagte Fischer. Äußerst tief stehend agierte der Gegner bei der 0:1-Niederlage von Union Berlin im September des letzten Jahres. "Im Hinspiel waren sie sehr defensiv eingestellt, wollten über Umschaltsituationen ins Spiel kommen und haben uns da auch einmal erwischt", sagte der Schweizer Trainer. "Im Rückspiel standen sie dann ein bisschen höher, da gab es mehr Möglichkeiten, einen freien Raum zu bespielen." Aktuell rangiert der Klub aus Saint-Gilles auf dem zweiten Tabellenplatz der belgischen Liga, konnte die letzte Partie nach zuvor drei Niederlagen in Serie für sich entscheiden (2:1 gegen Abstiegskandidat Eupen).

Zum Angeben

Saint-Gilles oder Saint-Gilloise - was ist eigentlich was? Die Schreibweise des kommenden Gegners von Union Berlin kann für Verwirrung sorgen. Saint-Gilles ist der Stadtteil von Brüssel, Saint-Gilloise wird dagegen als verkürzte Variante für die Anhänger des Vereins verwendet. Die einzige Mannschaft, gegen die Union Berlin in der laufenden Saison eine Heimniederlage kassierte war ausgerechnet Saint-Gilloise. In der Gruppenphase setzte es eine verdiente 0:1-Pleite. Es war das erste Europapokal-Spiel im Stadion an der Alten Försterei, nachdem die Heimspiele in der Vorsaison noch im Berliner Olympiastadion ausgetragen wurden.

Personal imago images/Nordphoto Bei Union Berlin fehlen Andras Schäfer (Fußverletzung) Jerome Roussillon (Trainingsrückstand)

Die Aufstellung

Urs Fischer kann mit Blick auf das Personal für seine Defensivreihe noch nicht komplett wieder aufatmen. Mit Jerome Roussillon und Niko Gießelmann mussten zuletzt beide Linksverteidiger für die Partie gegen Köln angeschlagen passen. Für Roussillon wird das Heimspiel gegen Saint-Gilloise noch "ein, zwei Tage zu früh" kommen. Gießelmann wird dagegen vorraussichtlich rechtzeitig zum Europa-League-Achtelfinale in den Kader zurückkehren, dürfte allerdings noch keine Option für die Startelf sein. Der international erfahrene Josip Juranovic wird daher gegen Saint-Gilloise erneut auf der Links- und Kapitän Trimmel auf der Rechtsverteidigerposition auflaufen. Im engen Rennen um den Platz als Stürmer neben Sheraldo Becker, sollte der zuletzt glücklos agierende Behrens eine Pause erhalten. Dafür rückt Jordan Siebatcheu in die Startformation. So könnte Union beginnen: Rönnow – Doekhi, Knoche, Leite – Juranovic, Laidouni, Khedira, Haberer, Trimmel – Becker, Jordan

Die Prognose

Das Hinspiel könnte die erwartet zähe Partie werden. Beide Mannschaften ähneln sich in ihrer Spielweise und scheuen offensiv das Risiko. Dafür stehen beide Teams defensiv stabil und lassen kaum Chancen zu. Sollten die Unioner im Passspiel nach vorn wieder genauer werden und die Schnelligkeit von Sheraldo Becker zur Geltung bringen, könnten sich die Köpenicker im Heimspiel mit einem knappen Sieg einen kleinen Vorteil für die Partie in Belgien verschaffen.

Der rbb|24-Tipp: Union Berlin hat aus dem Heimspiel in der Gruppenphase gegen Royale Union Saint-Gilloise die richtigen Schlüsse gezogen und zudem im Verlauf der Europa League auch international an Nervosität verloren. Mit dem Zuschauern im Rücken gewinnt Union Berlin im Stadion an der Alten Försterei durch ein Tor von Becker knapp mit 1:0 und verschafft sich dadurch ein kleines Polster für das Rückspiel in der kommenden Woche.

Sendung: rbb24, 08.03.2023, 21:45 Uhr