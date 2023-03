6:2-Erfolg in Böblingen

So 19.03.23 | 19:19 Uhr

Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside haben am Sonntag beim SV Böblingen ihr vorletztes Spiel der Bundesliga-Hauptrunde mit 6:2 gewonnen. Damit können sie mit einem Erfolg in heimischer Halle am Dienstag gegen den TSV Schwabhausen noch auf Rang zwei der Schlusstabelle klettern, der die direkte Qualifikation für das Playoff Halbfinale bedeuten würde. Als Dritter des Rankings müsste Eastside Viertelfinal-Pre-Playoffs gegen den sechstplatzierten TSV Langstadt bestreiten.

Nach den Resultaten des letzten Normalrunden-Spieltages ist TTC Weinheim (22:6 Punkte) Erster vor Kolbermoor (21:7) und den minuspunktgleichen Eastside-Frauen (19:7).