Einen ähnlichen Effekt wird sich auch Sandro Schwarz am 26. Spieltag der laufenden Spielzeit von der Startelfnominierung Boatengs erträumt haben. Dieses Mal sind es sogar 238 Tage, die den mittlerweile 36-Jährigen von seinem letzten Startelfeinsatz trennen: Zuletzt spielte Boateng am 1. Spieltag gegen Union Berlin von Anfang an. Danach kamen nur noch zehn Kurzeinsätze hinzu. Gegen den SC Freiburg aber durfte der Routinier wieder von Beginn an spielen. Es ist ein klarer Indikator: Bedient sich der Klub der Dienste Boatengs, ist die Lage bei Hertha BSC ernst.

Vor fast genau einem Jahr holte Felix Magath, seit einem Monat bei Hertha BSC im Amt, zu einer vernichtenden Analyse aus. Er stellte im Interview mit "Sky" ein Vakuum an Führungsspielern fest: "Ein weiteres Problem in unserem Kader ist, dass wir davon eigentlich keine haben." Der einzige, der Magath einfiele, sei Kevin-Prince Boateng. Nachdem die vorherigen Partien herbe Enttäuschungen waren und die Alte Dame einmal mehr in den Krisenmodus geschaltet hatte, sorgte Herthas Trainer für das Startelf-Comeback Boatengs. 196 Tage hatte der "Prince" nicht mehr von Anfang an auf dem Feld gestanden. Am 30. Spieltag gegen den FC Augsburg war Boateng der zentrale Mann und führte seinen Verein zu einem immens wichtigen 1:0-Sieg.

Hertha BSC hat in der Bundesliga auswärts gepunktet. In Freiburg zeigte die Mannschaft von Sandro Schwarz Moral und erkämpfte sich nach Rückstand noch einen Zähler. Trotzdem stecken die Berliner weiter tief im Tabellenkeller.

Und ja, die Lage der Blau-Weißen ist im vierten Jahr in Folge extrem ernst. Nach 25 Spieltagen belegten die Berliner mit nur 21 Punkten Tabellenrang 16 – umringt von drei beinahe punktgleichen Konkurrenten. Zeigte sich Hertha in den letzten Heimspielen konkurrenzfähig, waren es vor allem die Auswärtsauftritte, die enorme Sorgen machten. Im Jahr 2023 hatten die Hauptstädter noch keinen einzigen Punkt in der Fremde geholt. Die Tordifferenz aus eben jenen fünf Begegnungen beträgt erschreckende vier zu 17. In der Auswärtstabelle der Bundesliga ist Hertha das Schlusslicht. "Es ist doch sonnenklar, dass wir in den Heimspielen ein anderes Gesicht zeigen", so Trainer Schwarz. "Diese Diskrepanz ist Woche für Woche ein Thema. Das ist der Grund dafür, warum wir in dieser Tabellenregion sind."

Die dramatische Auswärtsschwäche Herthas, sie ist ein Kopfproblem. Die Hereinnahme Boatengs als erfahrenen Ankerspieler, an dem sich die Mitspieler orientieren können, war der Versuch des Trainers, in die Köpfe seiner Mannschaft zu kommen und ihr Sicherheit zu schenken. Der Spielertrainer auf dem Feld: Es klappte mit Boateng bereits im Vorjahr und mit Sami Khedira in der Saison davor.