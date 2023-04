Von dieser Einstellung war noch vor ein paar Wochen nicht viel zu spüren. Ende Februar begann für die Potsdamerinnen eine Negativserie. Zwei Niederlagen in der Bundesliga, unter anderem gegen den kommenden Gegner Suhl, kosteten sie den zweiten Tabellenplatz, im DVV-Pokalfinale verpassten sie gegen Schwerin den Titel und im europäischen Wettbewerb flogen sie erwartungsgemäß gegen den italienischen Spitzenklub Scandicci raus.

Fünf Pleiten in Folge, die für Mittelblockerin Anastasia Cekulaev aber wenig überraschend kamen: "Wir waren einfach überspielt. Wir hatten mit der Champions League zwei Spiele die Woche. Dazu kamen die Reisen, unter anderem nach Serbien und Istanbul. Man kann sagen, dass wir in den letzten Wochen so viel erlebt und gespielt haben, dass wir unsere Leistung nicht halten konnten." Tatsächlich hatten die Potsdamerinnen seit Jahresbeginn ein Mammutprogramm zu bewältigen. 30 Spiele absolvierten sie in den letzten drei Monaten.

Doch trotz der hohen Belastung und des kleinen Tiefpunkts haben sie die erfolgreichste Hauptrunde der Vereinsgeschichte hinter sich. Nur vier Niederlagen mussten sie in der Bundesliga hinnehmen und verzeichneten eine Siegquote von 80 Prozent. Und auch in den anderen Wettbewerben konnten sie mit ihrer Leistung zufrieden sein. "Wir haben den Supercup gewonnen, standen im Pokalfinale und auch in der Champions League haben wir uns gut verkauft. Ich finde, bis jetzt ist es eine gute Saison", zieht Zuspielerin Sarah von Aalen Fazit.

Mit dem 3:0-Sieg gegen Münster kamen sie nach den schwierigen letzten Monaten zuletzt auch noch zu einem gelungenen Hauptrunden-Abschluss. "Das hat uns total motiviert. Und es bringt uns etwas Sicherheit, weil wir wieder wissen, dass wir gut spielen und uns auf dem Niveau halten können", sagt Cekulaev.