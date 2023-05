Hans Lindberg bleibt den Füchsen erhalten und geht weiter auf Rekordjagd in der Handball-Bundesliga. Dabei wurde die zuletzt erfolgte Vertragsverlängerung des 41-jährigen dänischen Weltmeisters buchstäblich in letzter Sekunde vollzogen. Von Fabian Friedmann

Was folgt, sind zwei harte Monate der Reha für den dänischen Nationalspieler. "Ich habe vermisst, Handball zu spielen. Es ist das, was ich liebe. Wenn man verletzt ist, fühlt man sich immer etwas allein. Denn die Mannschaft hat ja weitergespielt", sagt Lindberg im Interview mit rbb|24.

Der Hand geht es gut. Das ist in diesen Tagen die wichtigste Nachricht für Hans Lindberg. Mitte Februar spielt der Rechtsaußen mit seinen Füchsen Berlin in der European League beim spanischen Team CD Bidasoa Irun. Lindberg macht ein gutes Spiel, verwandelt vier seiner fünf Würfe. Nach dem 40:32-Auswärtssieg scheint alles in bester Ordnung zu sein, im Teamhotel wird auf den Gruppensieg mit Kaltgetränken angestoßen. Dann kommt es zum Unglück: Lindberg bricht sich bei einem Sturz die rechte Hand. Zum Glück nur die rechte Hand, muss man sagen, denn Lindberg ist Linkshänder.

Dabei ist zum Zeitpunkt des Handbruchs die wichtigste Entscheidung für die sportliche Zukunft für den 41-jährigen Routinier bereits gefallen: die Vertragsverlängerung bei den Berlinern um ein weiteres Jahr. Allerdings hält der Verein diese Kehrtwende in der Personalie Lindberg über drei Monate eisern unter Verschluss – bis zum Heimspiel gegen die Rhein Neckar Löwen am 23. April .

Für die Mannschaft wird mit Robert Weber kurzfristig ein weiterer, erfahrener Außenspieler zu den Füchsen geholt , um die Lücke zu schließen, die Lindbergs Verletzung hinterlassen hat. Und die Aussichten scheinen düster für den Dänen, seine Ziele in Gefahr: der Gewinn seiner ersten Deutschen Meisterschaft mit den Füchsen, der Titel in der European League und das Aufstellen eines neuen Bundesliga-Torrekords.

Drei Gründe haben am Ende den Ausschlag für Lindberg gegeben. Zum einen wären da seine unbestrittenen, sportlichen Top-Leistungen. Selbst im stolzen Alter von 41 Jahren ist Lindberg in der Lage, diese noch regelmäßig abrufen zu können. Mit 62 verwandelten Siebenmetern und einer beachtlichen Quote von 83,8 Prozent steht er aktuell auf Platz 3 in dieser Bundesliga-Statistik – trotz zweimonatiger Verletzungspause.



Zum anderen ist da die schwere Verletzung des schwedischen Rechtsaußen Valter Chrintz. Dem 23-Jährigen gehört eigentlich die Zukunft auf dieser Position bei den Füchsen, vielleicht war auch er der Grund, weshalb mit Lindberg letztes Jahr nicht mehr verlängert werden sollte, weil man Chrintz mehr Einsatzzeiten geben wollte. Doch sein Kreuzbandriss bei der bitteren Niederlage in Minden Anfang November 2022 versetzen diesen Plänen von Trainer Jaron Siebert einen schweren Schlag.

Fortan wird Lindberg sportlich mehr denn je gebraucht und er zahlt dieses Vertrauen mit Spitzenleistungen zurück. Beim 28:22 gegen Leipzig Ende Dezember ist er mit 10 Toren bester Werfer seines Teams und überholt damit den früheren Flensburger Lars Christiansen in der ewigen HBL-Torschützenliste. Er rückt auf Platz 2 vor, nur noch wenige Tore trennen ihn vom ewigen Rekord des Koreaners Yoon Kyung-shin. Noch zögern die Füchse aber, weil ein weiteres Jahr mit Lindberg eben auch finanziert werden muss. Und da kommt Sponsor Axel Lange ins Spiel.