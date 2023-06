Do 01.06.23 | 15:46 Uhr

Abwehrspieler Diogo Leite bleibt beim 1. FC Union Berlin. Der Fußball-Bundesligist meldete am Donnerstag, dass er die Kaufoption für Leite gezogen habe. Der 24 Jahre alte Portugiese war vor der Saison 2022/23 vom FC Porto zunächst ausgeliehen worden.

"Die Saison war sehr erfolgreich und hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir, dass es so weitergeht und wir unsere Ziele erreichen", so der Portugiese zu seinem nun dauerhaften Wechsel nach Berlin. Leite absolvierte 40 von 48 möglichen Partien für den 1. FC Union Berlin in der abgelaufennen Saison.

"Diogo etablierte sich bei uns direkt als Stammspieler und hat im ersten Jahr mit wenigen Ausnahmen bereits sehr leistungsstark agiert. Für uns war deshalb klar, dass wir einen Spieler mit seinen Fähigkeiten, seiner Mentalität und Einsatzbereitschaft im Club behalten wollten", so Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert.

Über die Vertragslaufzeit und die Ablösesumme machte der Verein keine Angaben. Laut dem Fachmagazin "Kicker" liegt die Kaufoption bei rund 7,5 Millionen Euro.